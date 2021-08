Gia Lai khoanh vùng hiệu quả, hạn chế lây lan dịch covid -19 trong cộng đồng

(GLO)- Ngày 27-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn khẩn số 321/CV-BCĐ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn.





Đến 7 giờ ngày 27-8, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng hiệu quả, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là trên địa bàn TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND-Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai khẩn cấp các biện pháp sau:



Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan truy vết thần tốc; tiến hành phong tỏa khu vực nhà của các trường hợp dương tính; khoanh vùng tạm thời và xét nghiệm trọng điểm đối với các địa điểm dịch tễ tại: bãi xe tại địa chỉ số 275 Lê Đại Hành; Nha khoa Sài Gòn (đường Trần Phú); Siêu thị VinMart (đường Hai Bà Trưng), Ngân hàng BIDV (112 Lê Lợi), quán cà phê Cây nhãn (đường Tô Vĩnh Diện) và các điểm, mốc dịch tễ liên quan do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp, cập nhật và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp.

Liên quan ca mắc Coivid-19, Ngân hàng BIDV (112 Lê Lợi,TP. Pleiku) tạm thời khoanh vùng để phòng-chống dịch. Ảnh: Bá Bính



Đánh giá, truy vết kỹ, làm rõ các mốc dịch tễ, phong tỏa chặt, vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn các địa điểm dịch tễ; truy vết lại toàn bộ người tiếp xúc gần F1 và F2, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp; phân tích cho từng trường hợp, xác định được nguồn lây, khẩn trương bóc tách được F0 ra khỏi cộng đồng. Đối với trường hợp K.B, tiến hành điều tra truy vết lại các yếu tố tiếp xúc và mốc dịch tễ trong 14 ngày, trong đó lưu ý các mốc dịch tễ tại số 242 Trần Phú, 02 đường Yên Đổ, 26 Phan Đình Phùng, 112 Lê Lợi lấy thông tin toàn bộ người liên quan, nhất là những địa điểm có nguy cơ cao và tập trung đông người. Khẩn trương xây dựng phương án triển khai các biện pháp khẩn cấp trong phòng-chống dịch theo phương án cao hơn để sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống phát sinh. Thường xuyên báo cáo kết quả xử lý về Ban Chỉ đạo tỉnh vào lúc 17 giờ hàng ngày.



Xử lý trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ: Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Đức Cơ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan tiếp tục truy vết, mở rộng đánh giá đối với các đối tượng liên quan, khoanh vùng tạm thời đối với các điểm mốc dịch tễ liên quan do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp. Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá toàn bộ các yếu tố tiếp xúc, mốc dịch tễ của trường hợp dương tính và quy trình tiếp nhận xử lý tại Khoa Nội, tiến hành khoanh vùng hẹp đối với Khoa Nội; thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn Trung tâm theo đúng quy định; phân luồng và tiếp nhận bệnh nhân sau khi hoàn thành việc xử lý môi trường. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nhân viên y tế có tiếp xúc với ca bệnh dương tính tại Khoa Nội và các khoa liên quan, người bệnh và người chăm sóc tại Khoa Nội sau 72 giờ. Tiếp tục phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) để triển khai các phương án chuyển đổi công năng và thiết lập Bệnh viện điều trị Covid-19 theo kế hoạch đã phê duyệt.



Đối với việc xử lý trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Chư Prông: Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Chư Prông phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan thần tốc truy vết, khoanh vùng tạm thời đối với nhà ở đối với trường hợp P.T.Q. tại thôn Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông); rà soát kỹ để phát hiện kịp thời và bổ sung các mốc dịch tễ phù hợp; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung đối với tất cả F1; thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly tại nhà đối với F2. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Chư Prông tiếp tục đánh giá nguy cơ để triển khai phù hợp các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn quản lý; duy trì Tổ Covid cộng đồng; đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và hỗ trợ cho người dân trong khu vực khoanh vùng.



Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đội phản ứng nhanh để hỗ trợ Trung tâm Y tế TP. Pleiku khẩn trương thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2, mở rộng điều tra các mốc dịch tễ, địa điểm dịch tễ trọng điểm; triển khai tổng lực và khẩn trương ngay trong ngày 27-8 để bóc tách F0 (nếu có), F1 trong cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trả kết quả sớm nhất có thể và áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân trên địa bàn TP. Pleiku nói riêng và toàn tỉnh nói chung.



Phối hợp với các Bệnh viện điều trị Covid-19, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 của tỉnh để vận chuyển các trường hợp dương tính nói trên để theo dõi, cách ly và điều trị theo đúng phác đồ, hướng dẫn của Bộ Y tế. Cung cấp các điểm mốc dịch tễ và các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và F2 có liên quan đối với các trường hợp nói trên cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch TP. Pleiku và các địa phương có liên quan để đảm bảo các phương án khoanh vùng các địa điểm dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp. Thông báo rộng rãi về lịch trình di chuyển, yếu tố tiếp tục của ca bệnh dương tính, phối hợp các địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly và xét nghiệm theo quy định. Tiếp tục thực hiện lấy mẫu gộp trọng điểm tại một số điểm dịch tễ có yếu tố nguy cơ cao như: Khu dân cư xung quanh địa chỉ 22A1 Phan Đình Phùng, 242 Trần Phú, các cơ quan có yếu tố dịch tễ liên quan để tầm soát nguy cơ trong cộng đồng.



Đối với Phòng khám Bình An: Giao Sở Y tế tiến hành đánh giá lại công tác tiếp nhận các trường hợp đến khám và điều trị, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn tại địa điểm nêu trên; báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 28-8 để triển khai các biện pháp chống dịch phù hợp. Tạm dừng điểm tiêm chủng tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh, điều tra dịch tễ, yếu tố tiếp xúc và rà soát danh sách và thông báo đối với những công dân đã từng đến điểm tiêm chủng nói trên từ thời điểm 8 giờ đến 11 giờ ngày 24-8 để khai báo y tế và cách ly y tế phù hợp…



KIỀU PHAN