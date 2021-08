Gia Lai: Điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận, điều trị người nhiễm Covid-19

(GLO)- Ngày 8-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1107/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.





Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 5-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:



Về ngăn chặn lây nhiễm: Yêu cầu chính quyền địa phương các cấp tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong cộng đồng, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà đối với công dân và tình hình di biến động công dân trên địa bàn quản lý; kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương có dịch trở về tỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế. Yêu cầu người dân ở trong vùng bị khoanh vùng, phong tỏa “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định. Quán triệt, giao trách nhiệm cụ thể cho UBND cấp xã, các tổ Covid cộng đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 171/UBND-KGVX ngày 3-2-2021 về việc thành lập các tổ Covid cộng đồng.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Lê Hà



Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố khi phát hiện có trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 thì triển khai ngay, thần tốc việc xét nghiệm tại khu vực khoanh vùng, phong tỏa, có nguy cơ cao; các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng kịp thời phát hiện và phân loại, đưa các trường hợp nhiễm Covid-19 (F0) vào cơ sở thu dung, điều trị; tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất, tiện lợi nhất.



Đối với việc điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong: Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 (Bệnh viện 331), Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 1 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi) và các Trung tâm Y tế tuyến huyện chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; hoàn thành, đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của Bộ Y tế, xây dựng mạng lưới các bệnh viện điều trị Covid-19 trong toàn tỉnh, gắn việc phân công tổ chức bệnh viện điều trị thông thường đáp ứng yêu cầu điều trị các bệnh khác cho nhân dân; tổ chức tốt việc quản lý, điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận, điều trị người nhiễm Covid-19 nhằm giảm tỷ lệ diễn biến nặng hơn ở tất cả các tầng, trong đó đặc biệt lưu ý phân biệt những người bị nhiễm chưa có triệu chứng với những người có triệu chứng (bệnh nhân) để tổ chức quản lý, theo dõi và trợ giúp y tế phù hợp, giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng với diễn biến thành có triệu chứng; chủ động nhân lực, cơ sở vật chất và trang-thiết bị y tế, kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân khi cần thiết, báo cáo UBND tỉnh quyết định.



Về tiêm vắc xin, Sở Y tế phối hợp chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các bệnh viện, cơ sở y tế được phép tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; tổ chức điểm tiêm cố định và lưu động (khi được cấp xe đặc chủng của Bộ Y tế), tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người được tiêm; tiêm ngay cho lực lượng y tế, người làm nhiệm vụ tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống kho bảo quản vắc xin. Đồng thời, Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh về đối tượng ưu tiên tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn về phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh trước ngày 10-8-2021 để xem xét, quyết định.



Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sản xuất, phân phối, vận chuyển bảo đảm lưu thông, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khi có khu vực bị phong tỏa được sử dụng các nguồn lực, kể cả ngân sách địa phương để cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân gặp khó khăn, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc; đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe nhân dân ở mọi lúc mọi nơi khi cần thiết và tuyệt đối bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn quản lý.



Yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25-7-2021 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác có liên quan của tỉnh.



Đề nghị các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị các cấp cần nhận thức đầy đủ, đúng công tác phòng-chống dịch và trách nhiệm của ngành, địa phương mình; đồng thời kêu gọi người dân chia sẻ, thông cảm những khó khăn, phức tạp trong phòng-chống dịch, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng-chống dịch vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và vì sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh Gia Lai, quyết tâm bảo vệ vùng an toàn cho tỉnh Gia Lai; tiếp tục tham gia đóng góp các nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng-chống dịch của tỉnh.



Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh phát huy vai trò giám sát trong công tác phòng-chống dịch nhất là tại từng tổ dân phố, khu dân cư, thôn, làng...; quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy trình, thủ tục hồ sơ, đúng đối tượng, không để bỏ sót đối tượng.



Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông để các cấp chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết nghiêm túc thực hiện.



KIỀU PHAN