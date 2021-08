Bệnh xá Công an tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

(GLO)- Học tập và làm theo gương Bác, tập thể y-bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh Gia Lai không ngừng học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp chuyên môn để phục vụ công tác khám-chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và người dân.

Bệnh xá Công an tỉnh có quy mô 40 giường bệnh với 20 cán bộ, nhân viên, trong đó có 12 y-bác sĩ. Bệnh xá được trang bị những phương tiện y tế và đồ dùng sinh hoạt cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh. Ngoài nhiệm vụ chính là khám-chữa bệnh cho CBCS lực lượng Công an, đơn vị còn khám, điều trị cho người dân trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bệnh xá Công an tỉnh đã tổ chức khám phúc tra sức khỏe cho 243 chiến sĩ mới và khám sức khỏe tuyển sinh 507 thí sinh. Bên cạnh đó, đơn vị đã khám bệnh cho 570 lượt người, điều trị nội trú 16 lượt, chuyển tuyến trên 49 lượt bệnh nhân.

Thời gian qua, Bệnh xá đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an các địa phương triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đơn vị phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh mở lớp tập huấn tiêm vắc xin an toàn cho cán bộ và nhân viên y tế; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku, trung tâm y tế các huyện, thị xã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 2.950 cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tiến hành mua và cung cấp kịp thời các hóa chất, vật tư phòng-chống dịch Covid-19 cho Công an các đơn vị, địa phương, các chốt giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị 30 giường bệnh ở khu tầng 2 của Bệnh xá và 118 giường bệnh ở 12 Yết Kiêu (TP. Pleiku) để sẵn sàng cho việc cách ly đối với các trường hợp có nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Y-bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh khám bệnh cho người dân (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Hữu Trường

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phòng-chống dịch bệnh, hàng năm, Bệnh xá Công an tỉnh đã đặt ra những mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ cơ bản cho hoạt động chuyên môn, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền, tư vấn giáo dục sức khỏe cho CBCS và người dân về phòng tránh bệnh tật, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ với nhiều chuyên ngành, chuyên khoa để từng bước sử dụng và làm chủ các phương tiện, trang-thiết bị y tế kỹ thuật cao. Tăng cường điều trị bệnh nhân nội trú, khám bệnh kỹ càng, chẩn đoán sát, điều trị đúng phác đồ, thực hiện nghiêm y lệnh điều trị và các nguyên tắc chế độ chuyên môn. Trường hợp bệnh nặng ngoài khả năng chữa trị, người bệnh nhanh chóng được chuyển lên tuyến trên điều trị. Kho thuốc y tế Công an tỉnh luôn đảm bảo có đủ các loại thuốc cần thiết, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho CBCS trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thị Khánh Vân-Trưởng Bệnh xá Công an tỉnh-cho biết: “Đơn vị luôn đặt mục tiêu đảm bảo sức khỏe của CBCS và người dân lên hàng đầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chúng tôi xây dựng kế hoạch, phân công CBCS trong đơn vị duy trì công tác thường trực y tế 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý các thông tin, tình hình liên quan đến dịch bệnh; tổ chức cấp khẩu trang, thuốc, dung dịch rửa tay, phun thuốc phòng dịch; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho CBCS và người dân thấy rõ tác hại, hậu quả và nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh”.