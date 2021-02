Những vitamin sẵn có tốt cho da

Bổ sung vitamin và luôn sử dụng kem chống nắng, tẩy trang để da được thoáng sạch là những nguyên tắc cơ bản nhất giúp duy trì vùng da mặt khỏe, trẻ.



Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng giúp sản xuất vitamin D cho làn da thêm khỏe mạnh- Ảnh: Shutterstock



Các vitamin tốt cho da



Theo Bệnh viện Da liễu T.Ư (Hà Nội), một số vitamin thiết yếu tốt cho da, rất sẵn có và khá dễ để bổ sung, trong đó điển hình là vitamin D.



Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong hình thành tông màu da và giúp da khỏe mạnh. Cách đơn giản nhất giúp tăng lượng vitamin D là phơi nắng. Nên thực hiện phơi nắng khoảng 10 - 15 phút hằng ngày.



Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng giúp sản xuất vitamin D trên da, nhưng lưu ý không phơi nắng vào những thời điểm ánh nắng mạnh (từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều). Nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn có tiền sử ung thư da.



Ngoài ra, vitamin D cũng có sẵn trong thực phẩm tự nhiên như cá hồi, cá ngừ, cá tuyết…



Vitamin C có đặc tính chống ô xy hóa, đồng thời có vai trò trong sản xuất collagen, giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa, ngăn ngừa tình trạng da khô.



Bạn có thể bổ sung vitamin C bằng cách uống vitamin C, hoặc bổ sung thông qua chế độ ăn uống và thực phẩm giàu vitamin C như: các loại quả có múi (cam, chanh, bưởi), dâu tây, bông cải xanh…



Vitamin E cũng là một chất chống ô xy hóa. Chức năng chính của nó trong quá trình chăm sóc da là bảo vệ da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa sạm da và nếp nhăn.



Vitamin K được cho là giúp ích một số tình trạng da như: nám, tàn nhang, rạn da, sạm da, quầng thâm… Một số loại thực phẩm giàu lượng vitamin K là cải xoăn, rau bina, rau diếp, cải bắp, đậu xanh…



Các bước chăm sóc cần thiết



Để có một làn da khỏe, hãy tuân thủ các bước chăm sóc đơn giản. Trước hết, không bao giờ quên kem chống nắng. Kem chống nắng là vật bất ly thân, đặc biệt là vào mùa hè và ngay cả mùa đông khi nắng không gay gắt. Nếu không sử dụng kem chống nắng, mọi biện pháp làm đẹp của bạn sẽ không có kết quả.



Nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc hơn, tùy thuộc vào loại da và thời gian tiếp xúc với ánh nắng mỗi ngày. Nhưng cần lưu ý, không bao giờ để da khô. Kem chống nắng có thể làm khô da nên bạn cần thoa kem dưỡng ẩm khoảng 15 phút trước khi dùng kem chống nắng.



Không đưa bàn tay bẩn chạm lên mặt. Tay của bạn hằng ngày cầm nắm, tiếp xúc rất nhiều vật dụng chứa vi khuẩn, do đó chạm tay lên mặt sẽ làm lây lan vi khuẩn lên da mặt, gây mụn. Ngay cả khi đã rửa tay cũng không thể đảm bảo tay mình hoàn toàn sạch vi khuẩn, do đó cần hạn chế sờ tay lên mặt.



Luôn tẩy trang trước khi đi ngủ. Đừng bao giờ đi ngủ với khuôn mặt còn trang điểm. Nếu bạn không tẩy trang, các lỗ chân lông chứa mỹ phẩm, bụi bẩn cả ngày sẽ dễ viêm nhiễm, nổi mụn. Cũng cần lưu ý, không để mỹ phẩm trong nhà tắm vì không khí ẩm ướt khiến chúng nhanh hỏng.



Theo Bệnh viện Da liễu T.Ư, lưu ý thay vỏ gối thường xuyên giúp da mặt sạch đẹp. Nên thay vỏ gối ít nhất một lần/tuần nếu da bạn khô hoặc bình thường; 3 ngày/lần nếu da bạn là da dầu. Vỏ gối là chỗ tiếp xúc với da mặt thường xuyên khi bạn nằm ngủ, do đó cần chú ý vệ sinh sạch sẽ.



Ngoài ra, nên duy trì mát xa vùng mặt. Việc mát xa giúp kích thích sự di chuyển của bạch huyết (là dịch trong suốt bao bọc các mô của cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng và loại bỏ vi khuẩn khỏi các mô), làm da mịn màng và cũng giảm bọng mắt.

Theo LIÊN CHÂU (TNO)