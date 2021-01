Tại sao ngủ trưa lại bị đau đầu?

Ngủ trưa giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và tỉnh táo cho buổi chiều làm việc. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngủ trưa cũng mang lại hiệu quả này.



Đôi khi, chúng ta thức dậy sau giấc ngủ trưa và cảm thấy nhức đầu. Đặc biệt, những người bị rối loạn giấc ngủ có nguy cơ bị đau đầu sau khi ngủ trưa cao từ 2 đến 8 lần so với bình thường, theo Hiệp hội quốc gia nghiên cứu về giấc ngủ của Mỹ (NSP).

Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây đau đầu sau giấc ngủ trưa. Những nguyên nhân này có thể gồm:

1. Ngủ ngáy

Nếu bạn đang ngủ ngáy thì có thể là dấu hiệu hô hấp đang có vấn đề. Quá trình hô hấp diễn ra không bình thường có thể gây giật mình khi ngủ và đau đầu lúc thức dậy, theo Healthline.

2. Nghiến răng

Nghiến răng khi ngủ thường diễn ra trong vô thức. Đây cũng là nguyên nhân thường thấy gây nhức đầu khi ngủ dậy.

3. Mang thai

Mang thai khiến cơ thể thai phụ thường xuyên mệt mỏi. Do đó, họ cũng thường xuyên có những giấc ngủ ngắn trong ngày hơn. Đôi khi, thai phụ thức dậy cảm thấy đau đầu có thể do mất nước, đường huyết xuống thấp hoặc do tác động của sự thay đổi hoóc môn trong cơ thể.

Khi đó, thai phụ cần uống đủ nước, hạn chế caffeine và thường xuyên ăn các bữa nhỏ trong ngày. Nếu cơn đau đầu không hết, thai phụ cần đến bác sĩ sản khoa để kiểm tra.

4. Tư thế ngủ không đúng

Tư thế ngủ không đúng, chẳng hạn kê gối quá cao, có thể gây căng cơ ở cổ, dẫn đến đau đầu. Ngoài ra, ngủ trưa quá nhiều cũng có thể gây đau đầu.

Để giảm đau đầu sau khi ngủ trưa, các chuyên gia tin rằng điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra chính xác nguyên nhân gây đau đầu. Nếu nghiến răng thì có thể áp dụng các liệu pháp giảm lo lắng hay dụng cụ bảo vệ miệng.

Nếu nguyên nhân do ngưng thở thì cần phải giảm cân vì thừa cân có thể gây ngưng thở khi ngủ. Nếu gối kê quá cao thì hãy thay đổi và chọn lại loại phù hợp, theo Healthline.

