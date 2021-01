Những sai lầm trong ăn uống khiến bạn giảm thọ

“Bạn thực sự là những gì bạn ăn”, câu ngạn ngữ cổ có thể khó hiểu, nhưng đó là sự thật: chế độ ăn uống của chúng ta ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta, đặc biệt là về tuổi thọ.



Nhiều người ăn những thực phẩm chứa nhiều đường mà không biết. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thói quen ăn kiêng của chúng ta - hay chỉ là thói quen ăn uống hằng ngày - tạo ra sự khác biệt rất lớn cho sức khỏe tổng thể của chúng ta về lâu dài. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải hiểu các loại thói quen ăn kiêng xấu có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn theo cách tiêu cực.

Dưới đây là những thói quen ăn kiêng xấu mà bạn nên tránh ngay, theo Eat This, Not That!

1. Ăn quá nhiều đường mà không biết

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một người trưởng thành trung bình chỉ nên có khoảng 25 gram (phụ nữ) hoặc 37,5 gram (nam giới) đường mỗi ngày, tương đương với khoảng 6 đến 9 thìa cà phê. Nhưng lượng đường trung bình mà người Mỹ thực sự có là khoảng 22,2 muỗng cà phê, theo Eat This, Not That!

Theo một nghiên cứu được JAMA Internal Medicine công bố, lượng đường tăng lên trong chế độ ăn uống của bạn có thể gây ra nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn.

Thay vì tích trữ những mặt hàng tạp hóa đánh lừa bạn nghĩ rằng chúng tốt cho sức khỏe, hãy tìm những thực phẩm được làm từ nguyên liệu thực sự, hoặc ít nhất là không có đường (ở tất cả các dạng của nó) là một trong những thành phần hàng đầu trên nhãn dinh dưỡng.

2. Ăn quá nhiều protein

Theo Harvard Health, ăn chế độ ăn giàu protein hơn có thể gây ra nguy cơ cao bị sỏi thận, cũng như bệnh tim và ung thư ruột kết do lượng chất béo bão hòa cao trong thịt đỏ. Chắc chắn, một chế độ ăn giàu protein hơn tập trung vào protein thực vật hoặc protein nạc có thể tốt, nhưng hãy thận trọng: chế độ ăn giàu protein vẫn có thể gây tăng cân và thêm mỡ bụng nếu bạn đang tiêu thụ một lượng calo cao hơn do quá nhiều chất đạm.

Thay vào đó, điều quan trọng là bạn phải tính toán lượng protein phù hợp cho cơ thể. Chế độ ăn uống tham khảo (DRI) nói rằng mỗi người nên ăn 0,36 gram protein cho mỗi pound (450 gram) trọng lượng cơ thể mà họ có. Bạn có thể tính toán hoặc làm theo hướng dẫn trung bình của họ: 56 gram protein cho nam và 46 gram cho nữ.

3. Uống nhiều đồ uống có đường

Một lần nữa, tương tự như lượng đường bạn đang tiêu thụ trong thực phẩm của mình, cũng có lượng đường trong rất nhiều loại nước ngọt và đồ uống đóng chai yêu thích của bạn, bao gồm cả những loại sinh tố "lành mạnh" đóng chai!

Có rất nhiều tác dụng phụ tiêu cực của việc uống quá nhiều nước ngọt, bao gồm suy tim, đột quỵ, cholesterol cao và bệnh tim mạch.

4. Không ăn carb



Một bữa ăn lành mạnh, cân bằng. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Có thể khó tin, nhưng bạn có biết rằng carbohydrate là một trong những thực phẩm bạn nên ăn để sống lâu hơn? Ở đây chúng ta không nói về việc ăn pizza và khoai tây chiên mỗi ngày. Chúng ta đang nói về naturale, thực phẩm toàn phần có carb không bị tước đi các chất dinh dưỡng, bao gồm cả chất xơ, một chất dinh dưỡng quan trọng cần có để giảm cân.

Việc ăn khẩu phần ăn phù hợp, có một chế độ ăn uống giàu carbohydrate phức hợp, protein nạc và chất béo lành mạnh đồng thời cắt giảm các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao hơn đã được khoa học chứng minh là giúp kéo dài tuổi thọ.

Đó là lý do tại sao chế độ ăn Địa Trung Hải đã thu được rất nhiều thành công cho những người ăn kiêng trong thời gian dài.

5. Uống rượu quá nhiều

Hãy rõ ràng rằng thỉnh thoảng một ly rượu vang thì không phải là điều xấu. Trên thực tế, rượu vang được khuyến khích cho chế độ ăn Địa Trung Hải và thực sự có rất nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn uống rượu thường xuyên, bạn có thể sẽ gặp phải một số tác dụng phụ tiêu cực của việc uống rượu mỗi ngày. Và, thật không may, trong đó có cả vấn đề về gan và tăng nguy cơ ung thư, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)