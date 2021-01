Muốn tăng cường sức mạnh cho thận hãy tích cực ăn những loại quả này

Để tăng cường sức khỏe cho thận, giúp thận lọc và loại bỏ tất cả các tạp chất thì những loại trái cây dưới đây chính là 1 sự lựa chọn tuyệt vời.



Táo

Táo là loại trái cây đứng đầu trong những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Táo chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp trung hòa lượng muối dư thừa. Đồng thời, yếu tố thú vị nhất là nó không có natri, nguyên nhân chính có thể dẫn đến sỏi thận. Do đó, đối với những người khỏe mạnh, ăn táo sẽ giúp phòng ngừa sỏi thận hiệu quả.

Chuối

Chuối có lượng kali rất cao chính vì vậy, trong khi chức năng của thận là duy trì nồng độ kali trong máu ở mức thích hợp để giữ cho cơ bắp hoạt động hiệu quả, điều chỉnh nhịp tim. Hãy ăn nhiều chuối để giữ cho thận khỏe mạnh.

Cam

Trong cam có nhiều vitamin C tự nhiên, dễ tan trong nước. Do đó, cam giúp làm giảm cholesterol dư thừa chuyển hóa thành axít trong dịch mật. Ăn cam không những giúp bổ sung vitamin C tốt cho thận còn giúp tăng cường sức đề kháng bảo vệ sức khỏe.

Dâu tây

Dâu tây chứa chất chống oxy hoá được gọi là anthocyanins và ellagitannin sẽ giúp bảo vệ thận khỏi bị oxy hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do có hại gây ra tổn thương thận do tiếp xúc thường xuyên. Trong đó anthocyanin có khả năng bảo vệ cấu trúc tế bào cơ thể, đồng thời ngăn chặn những thương tổn do gốc tự do phát sinh, bao gồm cả ung thư.

Cherry

Không chỉ tốt cho thận, cherry còn hỗ trợ tích cực trong việc điều trị tiểu đường, huyết áp cao, các bệnh lý về tim mạch. Đối với người suy thận một gợi ý không thể bỏ qua chính là loại trái cây này.

Đu đủ

Đu đủ là một trong những phương thuốc phổ biến cho sức khoẻ thận. Nhờ tính mát, vị ngọt, nhiều nước, vitamin, là một trong những loại trái cây mà người bệnh suy thận có thể sử dụng. Bạn có thể dùng đu đủ chín để làm sinh tố hoặc dưới dạng salad để tận dụng lợi ích tối đa của nó.

Nho

Nho, đặc biệt là nho đỏ giàu chất chống oxy hóa, góp phần giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi hệ tiết niệu nhờ đó làm giảm áp lực lên thận. Ngoài ra, nho chứa rất nhiều nước, có tác dụng lợi tiểu, giúp đẩy axit uric còn tích tụ trong cơ thể ra ngoài.

