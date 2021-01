Liệu trứng vịt có tốt hơn trứng gà?

Trong bữa ăn hàng ngày, trứng vịt và trứng gà được sử dụng thường xuyên. Nhưng không phải ai cũng biết những lợi ích và ưu điểm hơn của trứng vịt so với trứng gà.

Trứng vịt có kích thước lớn hơn

Bằng mắt thường, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy kích thước trung bình của một quả trứng vịt luôn to hơn một quả trứng gà. Kích thước này có thể thể chênh lệch đến 50%.

Có đặc tính, kết cấu dạng kem sánh hơn

Tính tạo bọt của trứng vịt cũng cao hơn trứng gà. Nguyên nhân là bởi sự đa dạng protein trong trứng vịt. Ovalbumin, một loại protein trong trứng vịt có tác dụng ức chế cao hơn đối với các chất phụ gia thực phẩm được thêm vào trong ngành công nghiệp thực phẩm để cải thiện đặc tính kết cấu của trứng. Điều này giúp trứng vịt có vị béo ngậy và thơm ngon hơn.

Trứng vịt có kích thước lớn hơn. Đồ họa: VA

Đa dạng nguồn protein hơn

Trong trứng vịt có chứa đến 5 loại protein, bao gồm: Ovalbumin (40%), ovom Acid (10%), ovotransferrin (2%), ovomucin (3%) và lysozyme (1,2%). So với các loại trứng gia cầm khác thì trứng vịt có chứa hàm lượng protein cao. Đây là lý do trứng vịt được xem là bổ dưỡng hơn.

Ngoài ra, sự đa dạng protein này còn giúp tăng tính tạo bọt của trứng vịt. Trong đó, proteion Ovalbumin trong trứng vịt có tác dụng ức chế cao hơn đối với các chất phụ gia thực phẩm được thêm vào trong ngành công nghiệp thực phẩm để cải thiện đặc tính kết cấu của trứng. Điều này giúp trứng vịt có vị béo ngậy và thơm ngon hơn.

Nguồn folate dồi dào hơn

Trong 100g trứng vịt chứa 80µg folate, trong khi trứng gà chỉ chứa 47µg. Hàm lượng folate cao hoặc vitamin B9 trong trứng vịt có liên quan đến việc giảm nguy cơ biến chứng thai kỳ, bệnh tim và ung thư.

Chứa nhiều vitamin B12

Tỉ lệ lòng đỏ trứng vịt cao hơn so với trứng gà, do đó hàm lượng vitamin B12 chứa nhiều trong lòng đỏ trứng vịt mặc nhiên cũng cao hơn so với lòng đỏ trứng gà.

Chứa nhiều axit béo Omega-3

Lòng đỏ là một nguồn dồi dào các axit béo thiết yếu như axit linoleic. Trứng vịt có lòng đỏ lớn hơn trứng gà, vì vậy nên cũng chứa nhiều axit béo omega-3 hơn. Omega-3 là axit béo rất tốt cho tim và có thể cung cấp một phần lớn hơn nhu cầu axit béo hàng ngày của cơ thể.

Trứng vịt liệu có tốt hơn trứng gà? Đồ họa: VA

Là lựa chọn tốt hơn cho món bánh nướng

Albumin trong trứng là thành phần chính trong các món bánh như bánh ngọt, bánh quy. Như đã nói, trứng vịt có đặc tính tạo bọt rất tốt do chứa nhiều protein, chúng tạo thành một màng nhớt và có tốc độ hấp thụ nhanh chóng trong quá trình đánh kem. Ngoài ra, bọt của trứng vịt có độ ổn định cao hơn và độ bổ dưỡng của nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Điều này làm cho trứng vịt phù hợp với các món bánh nướng.

Điều kiện bảo quản thấp hơn

Thị trường trứng công nghiệp ngày nay đòi hỏi trứng chất lượng cao cùng với các đặc tính vật lý được cải thiện. Vỏ của trứng vịt chắc, khả năng chống va đập cao, độ ổn định cao, kích thước to và đa dạng về sắc thái. Vỏ trứng vịt chắc chắn giúp ngăn ngừa vỡ ở mức tối đa trong khi độ ổn định protein của chúng với nhiệt độ phòng làm tăng thời hạn sử dụng. Đây là lý do tại sao trứng vịt cần điều kiện bảo quản thấp hơn.

VIỆT ANH (T/H/LĐO)