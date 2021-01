Khoa học nói về cách dễ nhất để giảm huyết áp cao

Huyết áp cao cực kỳ nguy hiểm vì nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.



Đo huyết áp. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Giờ đây, trong đại dịch COVID-19, việc tăng huyết áp thậm chí còn đe dọa hơn khi các nghiên cứu cho thấy nó có thể làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong do vi rút.

Bạn có thể đã thực hiện một số thói quen cần thiết để chống lại tình trạng nguy hiểm có thể gây tử vong, chẳng hạn như ăn thực phẩm giàu vitamin và tập thể dục 30 đến 40 phút mỗi ngày. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một cách để giảm nguy cơ tăng huyết áp mà không cần phải gắng sức thêm cho cá bài tập tim mạch hoặc những thay đổi phức tạp trong chế độ ăn uống của bạn, theo Eat This, Not That!



Một cách kéo giãn cơ. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Hóa ra, sự kéo giãn nửa giờ mỗi ngày thậm chí còn có hiệu quả giảm huyết áp hơn đi bộ.

Một nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Hoạt động Thể chất và Sức khỏe đã theo dõi huyết áp của hai nhóm 40 người lớn tuổi bị huyết áp cao, chia họ thành hai nhóm. Một nhóm đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, năm ngày một tuần, và nhóm kia thực hiện một chương trình gồm 21 bài tập kéo giãn trong cùng một khoảng thời gian.

Vào cuối cuộc nghiên cứu kéo dài 8 tuần, những người đi tập các bài tập kéo giãn đã giảm huyết áp nhiều hơn so với những người đi bộ nhanh.

Tác giả của nghiên cứu, Philip Chilibeck, tiến sĩ, giáo sư tại Đại học Saskatchewan's College of Kinesiology, cho biết: Việc kéo giãn không chỉ tốt cho việc khởi động hoặc ngăn ngừa chấn thương cơ mà còn có thể cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn. Khi bạn kéo căng một cơ, bạn cũng kéo giãn các mạch máu ở các chi mà bạn đang căng. Việc kéo căng các mạch máu này theo thời gian sẽ giảm độ cứng của chúng, cải thiện lưu lượng máu và do đó làm giảm huyết áp.

Nếu bạn muốn thêm bài tập giãn cơ vào thói quen tập thể dục của mình, tiến sĩ Chilibeck khuyến nghị: Bạn có thể thêm thói quen kéo giãn 10-15 phút mỗi ngày, trong đó bạn kéo căng các nhóm cơ lớn (tức là cơ bốn đầu, gân kheo, cơ bắp chân) với các động tác kéo dài 30 giây, hai đến ba lần, với 15 giây nghỉ giữa các lần kéo giãn.

Tiến sĩ Chilibeck chỉ ra rằng tốt hơn hết bạn nên thêm giãn cơ vào thói quen tập thể dục của mình hơn là thay thế hoàn toàn bài tập tăng cường hô hấp và nhịp tim (aerobic), vì sự kết hợp này sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)