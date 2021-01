5 nguyên nhân khiến bạn đau đầu sau khi thức dậy buổi sáng

Mỗi người trong cuộc đời của họ có thể đã trải qua một cơn đau đầu vào buổi sáng. Đó là một vấn đề khá phổ biến.



Mất ngủ khiến bạn dễ bị đau đầu vào buổi sáng ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Đau đầu chắc chắn không phải là điều mà mọi người thích thú, cho dù bạn bị đau vào buổi sáng hay buổi tối. Nhưng nếu bạn bị đau đầu khá thường xuyên thì có một số lý do cơ bản mà bạn có thể bỏ qua.

Dưới đây là 5 điều có thể gây ra cơn đau đầu vào buổi sáng, theo Times of India.

1. Bạn bị mất ngủ

Nguyên nhân phổ biến nhất của đau đầu buổi sáng là mất ngủ hoặc ngủ không sâu. Ngay cả sau khi ngủ từ 7 đến 8 giờ vào ban đêm, nếu bạn không cảm thấy sảng khoái và nghỉ ngơi đầy đủ vào buổi sáng, điều đó đơn giản có nghĩa là bạn không có được giấc ngủ chất lượng.

Để ngăn ngừa cơn đau đầu, trước tiên, bạn sẽ phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ.

2. Bạn có thể đang bị đau nửa đầu

Đau đầu thường xuyên cũng có thể là do chứng đau nửa đầu. Các nghiên cứu cho thấy hầu hết mọi người đều bị đau nửa đầu vào sáng sớm hoặc ban đêm. Nói chung, nó xảy ra vào cùng một khung thời gian.

Vì vậy, có nhiều khả năng cơn đau đầu vào sáng sớm của bạn thực sự là chứng đau nửa đầu. Chứng đau nửa đầu có thể được kích hoạt do nhiều nguyên nhân và bạn phải kiểm soát chúng, theo Times of India.

3. Cơ bắp của bạn có thể bị căng

Đau đầu buổi sáng có thể do căng cơ ở cổ, có thể do gối bạn đang sử dụng hoặc tư thế ngủ của bạn. Gối nâng đỡ cổ và cột sống. Muốn vậy, bạn cần sử dụng loại gối phù hợp. Một chiếc gối mềm có thể gây rắc rối. Vì vậy, hãy kiểm tra gối và tư thế ngủ của bạn.

4. Bạn có thể nghiến răng vào ban đêm

Đau đầu vào buổi sáng cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang nghiến răng vào ban đêm.

Nghiến răng có thể tạo ra áp lực trong khớp thái dương hàm (TMJ), khớp nối hàm dưới với hộp sọ phía trước tai của bạn. Điều này dẫn đến căng thẳng, có thể gây đau đầu. Điều này cũng có thể gây đau hàm vào buổi sáng.

5. Có thể là điều nghiêm trọng

Trong một số trường hợp rất hiếm, đau đầu vào buổi sáng có thể do một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

Nó có thể là do áp lực tăng lên do khối u não. Nếu khối u sưng lên, nó có thể làm tăng áp lực trong não và có thể gây đau đầu nhiều lần trong ngày. Nhưng đừng đánh giá quá mức tình hình của riêng bạn. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn thường xuyên thấy đau đầu vào buổi sáng, theo Times of India.

Theo Khuê Nguyễn (TNO)