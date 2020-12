Uống vitamin C mỗi ngày: Lợi - hại như thế nào đối với cơ thể?

Có rất nhiều lợi ích - và một số rủi ro - để tăng lượng vitamin C của bạn.



Cam là một nguồn cung cấp vitamin C. Ảnh: Shutterstock Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) giải thích rằng vitamin C, hay còn gọi là a xít L-ascorbic, có tự nhiên trong một số loại thực phẩm, được bổ sung vào các loại thực phẩm khác và cũng có sẵn dưới dạng thực phẩm chức năng.

Nhưng bạn có biết uống vitamin C mỗi ngày có tác dụng gì đối với cơ thể bạn không?

Theo tiến sĩ Darren Mareiniss, bác sĩ Y khoa Cấp cứu tại Trung tâm Y tế Einstein ở Philadelphia (Mỹ), vitamin cần thiết cho mọi chế độ ăn uống - và biết được những gì mà việc bổ sung vitamin C hằng ngày đối với cơ thể của bạn là rất quan trọng.

"Vitamin C có trong tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm và không được cơ thể tổng hợp. Nó phải được ăn vào”, ông Darren Mareiniss giải thích với Eat This, Not That!

Nguồn thực phẩm giàu vitamin C bao gồm trái cây họ cam quýt, ớt, cải Brussels, cà chua, dưa đỏ, khoai tây, dâu tây và rau bina (cải bó xôi).

Tuy nhiên, một số người thích dùng nó ở dạng bổ sung. Việc bổ sung vitamin C mỗi ngày có tác dụng gì đối với cơ thể bạn?

1. Vitamin C có thể giúp chữa lành vết thương

Tiến sĩ Mareiniss nói: “Vitamin C là một thành phần thiết yếu của mô liên kết và có vai trò trong việc chữa lành vết thương”.

2. Có sức mạnh chống ô xy hóa

Tiến sĩ Mareiniss giải thích rằng vitamin C là một chất chống ô xy hóa, có nghĩa là chúng có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào. Do đó, nó có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe mà stress ô xy hóa đóng vai trò.

3. Có thể tăng cường sản xuất collagen

Tiến sĩ Mareiniss giải thích rằng vitamin C "cần thiết cho quá trình sinh tổng hợp collagen". Đây là lý do tại sao nó là thành phần chính trong nhiều sản phẩm chăm sóc da.

4. Có thể giúp ngăn ngừa ung thư

Theo NIH, có rất nhiều nghiên cứu ủng hộ rằng vitamin C có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Họ tiết lộ: "Hầu hết các nghiên cứu bệnh chứng đã phát hiện ra mối liên hệ nghịch giữa lượng vitamin C trong chế độ ăn uống và ung thư phổi, vú, ruột kết hoặc trực tràng, dạ dày, khoang miệng, thanh quản hoặc hầu họng và thực quản".

5. Có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch



Cà chua cũng là một nguồn cung cấp vitamin C. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo NIH, có một số bằng chứng cho thấy vitamin C có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Một trong những nghiên cứu lớn nhất, liên quan đến hơn 85.000 phụ nữ, đã phát hiện ra rằng việc hấp thu vitamin C ở cả dạng thực phẩm và bổ sung làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Những người khác đã phát hiện ra nó có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ.

6. Có thể giúp ngăn ngừa mất thị lực

NIH cũng đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng vitamin C có thể giúp ngăn ngừa và thậm chí điều trị bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể, hai nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người lớn tuổi.

7. Có thể ngăn ngừa bệnh Scorbut

Theo NIH và tiến sĩ Mareiniss, sự thiếu hụt vitamin C cấp tính có thể dẫn đến bệnh còi. Ông giải thích: “Điều này rất hiếm ở các nước phát triển. Các dấu hiệu của bệnh còi có thể xuất hiện trong vòng một tháng khi thiếu vitamin C.

Các triệu chứng ban đầu bao gồm mệt mỏi, khó chịu và viêm. Tuy nhiên, tình trạng này có thể trở nên trầm trọng hơn, bao gồm trầm cảm, sưng lợi chảy máu, lung lay và rụng răng. Nếu không được điều trị, nó có thể gây tử vong.

8. Có thể giúp điều trị cảm lạnh

Vitamin C thường được coi là một chất tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, NIH chỉ ra rằng nó có thể không hiệu quả trong việc ngăn ngừa cảm lạnh như bạn nghĩ. Tiến sĩ Mareiniss cho biết vitamin C có thể giúp rút ngắn thời gian bị cảm lạnh thông thường.

NIH giải thích: "Bổ sung vitamin C có thể rút ngắn thời gian của cảm lạnh thông thường và cải thiện mức độ nghiêm trọng của triệu chứng trong dân số nói chung, có thể do tác dụng chống histamine của vitamin C liều cao".

9. Có thể làm rối loạn dạ dày của bạn

Mặc dù vitamin C có độc tính thấp và do đó, không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng khi tiêu thụ nhiều, tuy nhiên, nó có thể gây rối loạn tiêu hóa - bao gồm tiêu chảy, buồn nôn và đau quặn bụng.

10. Có thể gây ra sỏi thận

Có một số bằng chứng mâu thuẫn rằng lượng vitamin C cao có thể "làm tăng đào thải oxalat và a xít uric trong nước tiểu", có thể góp phần hình thành sỏi thận.

11. Có thể giúp ngăn ngừa thiếu sắt

Vitamin C hỗ trợ cơ thể bạn hấp thụ sắt. Một nghiên cứu cho thấy chỉ cần 100 mg vitamin C có thể cải thiện 67% sự hấp thu khoáng chất xây dựng trong máu, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)