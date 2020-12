Phát hiện mới: Ăn thực phẩm này mỗi ngày giúp cải thiện sức khỏe đường ruột

Chăm sóc hệ vi sinh vật đường ruột của bạn - tập hợp các vi sinh vật làm cho đường tiêu hóa của bạn hoạt động theo cách mà nó phải làm - là một phần quan trọng để sống một cuộc sống tốt nhất của bạn.



Bánh mì nướng và bơ cắt nhỏ. Ảnh: SHUTTERSTOCK Đường ruột khỏe mạnh có thể chống lại bệnh tật, giảm viêm nhiễm, nuôi dưỡng làn da, cải thiện tâm trạng của bạn và nhiều hơn thế nữa.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một cách ngon miệng đáng ngạc nhiên để cải thiện sức khỏe của hệ vi sinh vật của bạn: ăn bơ mỗi ngày rất tốt cho đường ruột của bạn, theo Eat This, Not That!

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng hệ vi sinh vật của những người ăn bơ hằng ngày có nhiều vi sinh vật hữu ích cho quá trình tiêu hóa hơn những người không ăn bơ.



Trái bơ. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu đã xem xét 163 người trưởng thành trong độ tuổi 25-45 có chỉ số BMI xếp họ vào nhóm thừa cân hoặc béo phì. Những người tham gia nghiên cứu được chia thành hai nhóm và mỗi nhóm được cung cấp một bữa ăn mỗi ngày. Một nhóm được cho ăn bơ trong bữa ăn hằng ngày, nhóm còn lại thì không.

Vào cuối giai đoạn 12 tuần của nghiên cứu, nhóm ăn bơ có nhiều vi khuẩn mà chúng ta cần để phân hủy chất xơ và tạo ra các chất chuyển hóa giúp tăng cường sức khỏe đường ruột hơn so với nhóm đối chứng.

Hannah Holscher, tác giả cao cấp của nghiên cứu và là trợ lý giáo sư dinh dưỡng tại Khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Con người tại Đại học Illinois (Mỹ), giải thích: Trái bơ có đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ và chất béo lành mạnh giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách cung cấp cho hệ vi sinh vật của bạn.

Ngoài việc thúc đẩy quá trình tiêu hóa chất xơ lành mạnh, việc tiêu thụ bơ hằng ngày cũng khiến cơ thể của những người tham gia hấp thụ ít chất béo hơn từ thực phẩm họ ăn. Thêm vào đó, bữa ăn bơ còn làm tăng sản xuất a xít béo chuỗi ngắn của những người tham gia, có thể giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn cân bằng, điều chỉnh sự thèm ăn và lượng đường trong máu của bạn, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim, theo tạp chí Current Nutrition Reports.

Về cơ bản, bây giờ bạn đã được phép bắt đầu mỗi ngày với bánh mì nướng bơ. Rốt cuộc, đó là những gì hệ vi sinh vật của bạn muốn, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)