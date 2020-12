Gia Lai: Gần 65 tỷ đồng triển khai dự án RAI2E giai đoạn 2018-2020

(GLO)- Ngày 24-12, tại TP. Pleiku, Ban quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin tỉnh Gia Lai” (RAI2E) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động dự án năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban Quản lý dự án cùng các thành viên Ban Quản lý Dự án; đại diện phòng chức năng Sở Y tế; lãnh đạo UBND và cán bộ chuyên trách của Ban Quản lý Dự án các huyện, thị xã, thành phố.

Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin tỉnh Gia Lai" giai đoạn 2018-2020 được triển khai tại 17 huyện, thị xã, thành phố với 184 xã tham gia. Kinh phí triển khai dự án giai đoạn 2018-2020 gần 65 tỷ đồng, riêng năm 2020 là hơn 23 tỷ đồng. Mục tiêu tổng thể của dự án là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do sốt rét và đạt những tiến bộ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững về sức khỏe tại Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, các hoạt động của dự án do các đơn vị trực tiếp thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch. Tình hình sốt rét qua các năm giảm rõ rệt. Cụ thể, trong năm 2020 ghi nhận 562 ca mắc sốt rét (không có sốt rét ác tính và tử vong do sốt rét), giảm 65,33% so với năm 2019 và giảm 49,19% so với năm 2018. Công tác chẩn đoán và điều trị được đảm bảo, 100% người nghi ngờ được xét nghiệm và 100% ca bệnh được điều trị đúng phác đồ…

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế-nhấn mạnh: Hiện nguy cơ tiềm ẩn sốt rét trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao tại các huyện trọng điểm về sốt rét và các vùng thủy điện, thủy lợi; chưa giám sát được số lượng người dân đi rừng, ngủ rẫy, khai thác lâm thổ sản, giao lưu biên giới; chưa giám sát được số lượng dân di biến động đầy đủ cũng như chưa xây dựng được các yếu tố bền vững trong phòng-chống sốt rét.

Vì vậy, thời gian tới, ngành Y tế tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự tài trợ của các tổ chức quốc tế cho công tác phòng-chống và loại trừ sốt rét tại Gia Lai.

NHƯ NGUYỆN