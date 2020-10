Phòng-chống dịch Covid-19: Nhiều cơ sở y tế Gia Lai an toàn ở mức thấp

(GLO)- Qua kiểm tra, tại Gia Lai chỉ có Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai đạt bệnh viện an toàn, các đơn vị còn lại chỉ đạt bệnh viện an toàn ở mức thấp.

Là nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch và lây nhiễm chéo dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác nên các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế, trong đó có 37 tiêu chí trong “Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng-chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. Công tác này được thực hiện thường xuyên, liên tục dù dịch Covid-19 trong nước đã được kiểm soát.

Nhằm đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chí tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế vừa tiến hành kiểm tra 11 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện 331; Trung tâm Y tế các huyện Đức Cơ, Phú Thiện, Chư Prông, Đak Pơ, thị xã An Khê, Ayun Pa và TP. Pleiku. Qua kiểm tra, chỉ có Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai đạt bệnh viện an toàn, các đơn vị còn lại chỉ đạt bệnh viện an toàn ở mức thấp.

Bệnh viện Nhi Gia Lai tổ chức khám sàng lọc cho người dân khi đến bệnh viện. Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Thực hiện Quyết định số 3088 của Bộ Y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện theo 37 tiêu chí và Sở Y tế cũng đã tiến hành kiểm tra tại 11 đơn vị. Những đơn vị còn lại, Sở tổng hợp điểm tự chấm của đơn vị và sẽ kiểm tra khi cần thiết. Đối với những đơn vị đạt an toàn bệnh viện mức độ thấp cần có kế hoạch ưu tiên để tiếp tục triển khai đảm bảo các chỉ tiêu Bộ Y tế đề ra.

Bệnh viện Nhi Gia Lai nằm trong danh sách đạt an toàn ở mức thấp. Bác sĩ Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện-cho biết: Thời gian qua, đơn vị duy trì thường xuyên công tác phòng-chống dịch Covid-19. Trung bình một ngày, Bệnh viện khám từ 300 đến trên 400 lượt bệnh nhi.

“Để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch, bệnh nhi và người ra vào bệnh viện đều được khám sàng lọc, đo thân nhiệt. Người đến bệnh viện đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Trong quá trình khám-chữa bệnh, bác sĩ tư vấn người dân biện pháp phòng dịch theo quy định. Bệnh viện cũng hạn chế người nhà thăm nuôi, giường bệnh các khoa phòng đảm bảo cách xa 2 m để tránh lây nhiễm chéo và những hàng ghế trong khu khám cũng cách xa đúng quy định. Tuy nhiên, trong 37 tiêu chí thì cơ sở vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt. Chúng tôi tiếp tục khắc phục để đạt bệnh viện an toàn trong thời gian tới”-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi nói.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khám bệnh cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Qua tự chấm điểm, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê cũng chỉ đạt an toàn bệnh viện ở mức thấp. Ông Nguyễn Đức Bảy-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê-thông tin: “Về công tác phòng-chống dịch Covid-19 nói riêng, các dịch bệnh khác nói chung, Trung tâm duy trì thường xuyên, liên tục như: tổ chức phân luồng khám-chữa bệnh, kê khai y tế và các quy định khác. Tuy vậy, vẫn còn một số tiêu chí chưa hoàn thiện như chưa áp dụng đặt lịch hẹn khám bằng điện thoại hoặc qua mạng, các hoạt động tư vấn và khám-chữa bệnh từ xa… Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục củng cố để đạt bệnh viện an toàn”.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn, đảm bảo an toàn bệnh viện phòng-chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm đối với các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. “Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát để đánh giá an toàn bệnh viện. Nếu đơn vị nào sau thời gian khắc phục mà không cải thiện, nhất là các bệnh viện có Khoa Cấp cứu, Khoa Thận nhân tạo, Khoa Lão khoa thì sẽ không được đưa vào hoạt động”-ông Tuấn nhấn mạnh.

“Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng-chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” có 37 tiêu chí nhằm hướng dẫn các bệnh viện đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác, giúp bảo vệ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm. Trên cơ sở bộ tiêu chí này, các bệnh viện sẽ xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám-chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

NHƯ NGUYỆN