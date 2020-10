Món ăn vặt tối kỵ của phụ nữ là đây

Chính là món khoai tây chiên. Đối với người mới bắt đầu, chúng thực sự hấp dẫn. Nhiều người không chỉ ăn một miếng, mà ăn cả bao, cả tô!

Khoai tây chiên.

Khi bị cám dỗ về một món ăn nhẹ, bạn thường khó bỏ qua. Với mọi thứ diễn ra hằng ngày, đôi khi bạn thực sự cần món ăn vặt nhẹ mặn hoặc ngọt. Đối với phụ nữ, điều này dễ xảy ra hơn so với nam giới. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ có xu hướng ăn vặt cao hơn 15%. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nên tránh món ăn vặt khoai tây chiên này.

Một nghiên cứu của ĐH Harvard (Mỹ) cho thấy rằng những người tham gia ăn khoai tây chiên như một phần của chế độ ăn kiêng của họ, trên thực tế, họ đã tăng cân hằng năm.

Thực phẩm này còn chứa natri. Không có gì ngạc nhiên khi tiêu thụ thức ăn mặn hằng ngày sẽ dẫn đến đầy hơi. Một nghiên cứu trên tạp chí American Journal of Gastroenterology thậm chí còn phát hiện ra rằng trên thực tế, đầy hơi phổ biến hơn ở những người ăn chế độ ăn nhiều natri so với những người ăn chế độ ăn ít natri. Phụ nữ đã phải đối mặt với chứng đầy hơi do các yếu tố không liên quan đến chế độ ăn uống (là kinh nguyệt hằng tháng), vì vậy ăn khoai tây chiên sẽ chỉ khiến tình trạng đầy hơi tồi tệ hơn nhiều, theo Eat This, Not That.

Nói một cách đơn giản, lượng muối dư thừa nếu bạn thường xuyên ăn khoai tây chiên không phải là lý tưởng cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với tim của bạn.

Nhiều bằng chứng cho thấy lượng natri cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Mặc dù đây không phải là một tác dụng phụ ngay lập tức của việc ăn một túi khoai tây chiên, nhưng nếu chế độ ăn của bạn chứa nhiều thức ăn mặn mà bạn ăn hằng ngày, nguy cơ phát triển tăng huyết áp, đột quỵ, suy tim, ung thư dạ dày và bệnh thận có thể xảy ra. Những tình trạng này có liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều natri, theo Eat This, Not That.

Hãy nhớ rằng, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, cứ 4 phụ nữ thì có 1 ca tử vong do bệnh tim. Vì vậy, bạn chắc chắn không muốn ăn một bữa ăn nhẹ mỗi ngày có thể góp phần gây ra bệnh tim, phải không?

Rõ ràng những miếng khoai tây chiên đó không đáng để bạn đánh đổi, theo Eat This, Not That.