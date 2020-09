Lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện và tạm giữ hơn 10.000 chai sữa chua do Trung Quốc sản xuất được gom về tập kết tại kho hàng ở huyện Hoài Đức (Hà Nội).



Những chai sữa chua do Trung Quốc sản xuất chuẩn bị được đưa ra thị trường để trà trộn thì bị phát hiện, bắt giữ - Ảnh: HẠ LINH





Sáng 22-9, ông Nguyễn Ngọc Hà, đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện một số lượng lớn chai sữa chua do Trung Quốc sản xuất có dấu hiệu vi phạm, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm.



Theo ông Hà, qua kiểm đếm sơ bộ, xác định số hàng hóa khoảng hơn 10.000 chai. Toàn bộ số lượng sữa chua do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có kiểm định chất lượng về sản phẩm.





Lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ hơn 10.000 chai sữa chua do Trung Quốc sản xuất - Ảnh: HẠ LINH





Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, chủ lô hàng là Nguyễn Công Chung (33 tuổi, ỡ xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.



"Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng trên được thu gom trôi nổi tại các khu vực vùng biên giới Việt - Trung, mang về trà trộn vào các sản phẩm chính thống để bán ra kiếm lời" - ông Hà thông tin



Cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng trên để xử lý theo quy định.



