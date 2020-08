Gia Lai: Chỉ đạo quản lý chặt chẽ chó nuôi và phòng bệnh dại

(GLO)- Để kiểm soát bệnh dại trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1658/UBND-NL ngày 12-8-2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống bệnh dại ở động vật.





Công văn nêu rõ: Trong 7 tháng đầu năm cả nước ghi nhận gần 50 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 22 tỉnh, thành phố. Riêng Gia Lai đã có 5 trường hợp tử vong tại huyện Chư Pưh, Chư Sê, Kbang, Mang Yang. Đầu tháng 4-2020, tại thành phố Pleiku đã có 16 trường hợp người bị chó cắn khi đi tập thể dục... Qua đó cho thấy công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại bất cập, nguyên nhân chủ yếu là do các hộ gia đình có nuôi chó, cũng như chính quyền các địa phương chưa tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan, cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng chống bệnh dại...

Quan tâm hỗ trợ nguồn vắc xin tiêm phòng dại ở tuyến y tế cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật



Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn quản lý chó nuôi theo đúng quy định, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát việc nuôi chó, cũng như phát hiện chó mèo nghi mắc bệnh dại, tổ chức xử lý theo quy định, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan. Phối hợp với Sở Y tế trong công tác chia sẻ thông tin dịch bệnh dại, điều tra xử lý các trường hợp chó cắn người và xử lý ổ dịch dại theo quy định...



Sở Y tế giám sát điều tra số bệnh nhân tử vong do dại, chia sẻ thông tin phối hợp với cơ quan thú y để điều tra xử lý tình hình dịch bệnh, tiêm phòng trên người và các ca bệnh người bị chó cắn đi tiêm phòng, điều trị. Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện và trạm y tế xã tăng cường phổ biến kiến thức về phòng chống bệnh dại cho người dân, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm của bệnh dại và cách xử lý sau khi bị động vật cắn... Cung ứng đầy đủ kịp thời vắc xin, huyết thanh kháng dại và vật tư y tế để kịp thời xử lý khi có dịch xảy ra, đảm bảo 100% bệnh nhân có nhu cầu được tư vấn và tiêm phòng bệnh dại một cách thuận lợi và an toàn.



Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với ngành y tế, nông nghiệp và PTNT, các cơ quan báo đài của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về quản lý vật nuôi, quy định về tiêm phòng bắt buộc bệnh dại chó nuôi, các chế tài xử lý vi phạm về nuôi chó và phòng chống bệnh dại động vật theo quy định pháp luật...



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan đơn vị chuyên môn tăng cường phối hợp, hướng dẫn chính quyền cấp xã về công tác quản lý chó nuôi, lập danh sách hộ nuôi chó và số lượng chó nuôi, bắt buộc người nuôi chó ký bản cam kết nhốt và xích giữ chó nuôi trong khuôn viên gia đình mình. Duy trì hoạt động của tổ bắt chó thả rông, điều tra, xử lý đối với những trường hợp chó có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại. Triển khai truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân về quản lý chó nuôi của gia đình, tham gia phòng chống bệnh dại. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại theo Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 3-1-2020 của Chính phủ, cùng các quy định pháp luật liên quan về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Thành lập đoàn công tác do lãnh đạo UBND cấp huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác quản lý chó nuôi, phòng chống bệnh dại tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

THANH NHẬT