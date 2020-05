Hơn 3.700 trường hợp khám-điều trị bệnh trong ngày 2-5

(GLO)- Chiều 2-5, ông Lê Bá Công-Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho hay, trong ngày thứ 3 của đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám, thu dung và điều trị cho 3.706 trường hợp; trong đó có 309 trường hợp khám-cấp cứu tai nạn, 40 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, 5 trường hợp nhập viện do đánh nhau, 10 trường hợp nhập viện do ngô độc thức ăn…

Từ ngày 1-5 đến 2-5, trên địa bàn tỉnh Gia Lai không ghi nhận các trường hợp ngộ độc thức ăn tập thể; chưa ghi nhận các ổ dịch bệnh ở người.

Thanh tra Sở GT-VT kiểm tra xe khách trước khi xuất bến. Ảnh: Nguyễn Tú

Thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, 3 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong. Cụ thể, ngày 30-4, tại xã Glar, huyện Đak Đoa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương; ngày 1-5, tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô khiến 1 người bị thương.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 2-5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh lập biên bản 158 trường hợp vi phạm, xử phạt 77 trường hợp với số tiền là 11,5 triệu đồng; tước 2 giấy phép lái xe, tạm giữ 15 mô tô và 67 giấy tờ liên quan.

Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã kiểm tra 4 phương tiện với tổng số 71 hành khách tại Bến xe huyện Đức Cơ. Qua kiểm tra, các nhà xe đều đảm bảo khoảng cách giữa các hành khách, trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, có khẩu trang y tế dự phòng cho hành khách và thực hiện kê khai y tế trước khi xe xuất bến.