Những cách cần làm ngay để tăng cường sức đề kháng giúp bảo vệ bản thân

Bên cạnh việc tập luyện, chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đặc biệt bổ sung đầy đủ vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng là điều vô cùng cần thiết trong phòng chống các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể.

Sức đề kháng là gì?

Sức đề kháng là biểu hiện của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch là một hệ thống bảo vệ vật chủ gồm nhiều cấu trúc và quá trình sinh học của cơ thể nhằm bảo vệ chống lại bệnh tật. Theo các chuyên gia y tế, một hệ miễn dịch tốt, sức đề kháng tốt là “thành trì” bảo vệ sức khỏe khỏi mọi sự tấn công từ các tác nhân bên ngoài xâm nhập vào cơ thể.

Tận hưởng cuộc sống mỗi ngày với thái độ tích cực cũng giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể

Mỗi bệnh nhân có mức độ bệnh nặng nhẹ khác nhau là do sức đề kháng khác nhau. Nếu sức đề kháng tốt, cơ thể khỏe mạnh thì ít nguy cơ mắc bệnh hơn, trường hợp không may có mắc thì bệnh cũng sẽ diễn biến nhẹ và phục hồi nhanh hơn.

Việc bổ sung các chất tăng cường miễn dịch giúp cơ thể có sức đề kháng tốt. Điều này sẽ gia tăng sự đáp ứng miễn dịch hoặc tác động kích thích các cytokin, interleukin làm cho tế bào miễn dịch tiết ra nhiều kháng thể chống lại tác nhân gây bệnh.

Làm thế nào để tăng sức đề kháng?

Thay đổi lối sống, sinh hoạt lành mạnh như hạn chế rượu, bia, hút thuốc lá, đồng thời tập thể dục đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý, tránh mất ngủ,... để nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng

Bổ sung vitamin C: một chế độ ăn lành mạnh với nhiều rau, củ (bông cải xanh, ớt chuông, cà rốt…) và trái cây (đu đủ, chuối, cam, bưởi, kiwi...) sẽ giúp bổ sung vitamin C. Nếu không có thời gian để chuẩn bị các loại thức uống từ trái cây hay rau củ, bạn có thể sử dụng Trà Xanh đóng chai mỗi ngày giúp bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng một cách tiện lợi nhất.

Vitamin C có khả năng củng cố hệ thống miễn dịch hiệu quả nhất, giúp thúc đẩy quá trình sản xuất tế bào bạch cầu. Đây là lá chắn để chống lại các nguy cơ nhiễm trùng cho cơ thể. Ngoài ra, vitamin C còn là liều thuốc hữu hiệu giúp chữa trị chứng bệnh cảm.

Trà xanh có chứa hoạt chống oxy hóa mạnh nhất tự nhiên với hợp chất EGCG, cùng với việc bổ sung vitamin C, dùng ít nhất 2 chai Trà xanh đóng chai giúp bạn tăng cường sức đề kháng cơ thể mỗi ngày.

Kiểm soát căng thẳng: Khi căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra các hormone như cortisol và adrenaline làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Căng thẳng trong một thời gian dài khiến con người dễ mắc các bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Có thể thực hành thiền hoặc tập yoga để giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sống vui vẻ, hạnh phúc: cuộc sống vui tươi và hạnh phúc hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ, bảo vệ toàn diện cơ thể khỏi các căn bệnh một cách tự nhiên mà không cần dùng đến bất kỳ loại thuốc nào.

Thực hiện các bước để tránh nhiễm khuẩn: Đeo khẩu trang mỗi khi ra đường hay chỗ đông người. Thường xuyên rửa tay bằng nước sát trùng, ăn chín, uống sôi là cách đơn giản nhất tránh việc nhiễm các vi khuẩn và virus từ ngoài môi trường. Nhờ đó hệ miễn dịch sẽ không phải làm việc vất vả và luôn duy trì sức mạnh.