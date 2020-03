Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn đối với những người cách ly y tế tại nhà

Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú có thể được thực hiện tại bất kỳ nơi ở, nơi lưu trú nào như: nhà riêng; căn hộ chung cư; nhà ở tập thể; phòng ký túc xá của trường học, khu công nghiệp, xí nghiệp...



(Ảnh minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN)





Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan nhanh từ người sang người theo đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết từ mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.



Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắcxin phòng bệnh, vì vậy tổ chức cách ly y tế triệt để và tuân thủ các quy định về cách ly là một trong những biện pháp căn bản, quan trọng để phòng, chống sự lây lan của bệnh COVID-19 trong cộng đồng.



Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cách ly y tế, bao gồm cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi lưu trú.



Việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú được áp dụng đối với những người đã tiếp xúc với người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 (đối tượng F2), những người tiếp xúc gián tiếp (đối tượng F3, F4). Thời gian cách ly được quy định là 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm.



Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú có thể được thực hiện tại bất kỳ nơi ở, nơi lưu trú nào như: nhà riêng; căn hộ chung cư; nhà ở tập thể; phòng ký túc xá của trường học, khu công nghiệp, xí nghiệp; phòng nghỉ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và các phòng lưu trú của các cơ quan, đơn vị.



Việc tuân thủ các quy định cách ly tại nhà, nơi lưu trú cũng như thực hiện tốt những yêu cầu về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân tại nơi cách ly không những giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh ra cộng đồng, còn giữ an toàn cho những người thân trong gia đình và những người xung quanh.



Trước tiên, đối với việc cách ly ở nhà cần lựa chọn địa điểm phù hợp tại nơi ở, nơi lưu trú. Tốt nhất là bố trí cho người được cách ly ở một phòng riêng, nên chọn phòng ở cuối dãy, cuối hướng gió, xa khu vực đông người qua lại.



Trong trường hợp cách ly tại nhà cũng cần bố trí phòng riêng cho người được cách ly, nếu không có phòng riêng, giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét và xa khu sinh hoạt chung.



Phòng cho người cách ly cần đảm bảo thông thoáng khí, hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ và các đồ đạc vật dụng trong phòng, có nhà vệ sinh với đủ xà phòng rửa tay, nước sạch. Trong phòng đặt thùng đựng rác có nắp đậy và được đem đi đổ hàng ngày.



Phòng ở của người được cách ly và khu vực sinh hoạt chung tại nơi ở, nơi lưu trú cần được làm vệ sinh khử trùng hàng ngày. Có thể dùng các các chất tẩy rửa thông thường, các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 10 phút) hoặc 0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 1 phút) hoặc có chứa ít nhất 60% cồn.



Dùng giẻ hoặc khăn lau bằng nước sạch trước, sau đó lau bằng chất tẩy rửa hoặc dung dịch khử khuẩn theo nguyên tắc lau từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ, từ trên xuống dưới.



Các bề mặt cần lau bao gồm nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật tại khu vực công cộng (sảnh chờ, khu vui chơi, khu thể dục thể thao…), khu vệ sinh chung, cầu thang bộ, thang máy. Đối với các khu vực này cần tiến hành lau khử trùng ít nhất 1 lần/ngày. Tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can; nút bấm, cabin thang máy cần được lau khử trùng ít nhất 2 lần/ngày.



Lưu ý, người làm vệ sinh cần sử dụng găng tay, đeo khẩu trang khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa. Tổ chức thu gom rác thải và xử lý hàng ngày.



Bên cạnh vệ sinh khử khuẩn và vệ sinh môi trường, người được cách ly cần ký cam kết thực hiện cách ly với chính quyền địa phương và chấp hành tốt việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định.



Hàng ngày, người được cách ly tự đo thân nhiệt, tự theo dõi sức khỏe đồng thời ghi lại kết quả đo, tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khoẻ hàng ngày và thông báo cho nhân viên y tế xã, phường, thị trấn.



Người được cách ly cần hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với những người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác. Tuyệt đối không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly.



Người được cách ly cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân sau đây:



- Thường xuyên đeo khẩu trang; thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng có nắp đậy và mang đi xử lý hàng ngày.



- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn chứa ít nhất 60% cồn.



- Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt... Không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú.



- Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ.



Việc người dân nâng cao ý thức cộng đồng, thực hiện tốt các quy định cách ly, vệ sinh phòng dịch là góp phần chiến thắng giặc dịch COVID-19.



Ghi nhận đến tối 12/3, toàn thế giới có thêm 2.968 ca nhiễm mới, 132 ca tử vong. Con số ca nhiễm trên toàn cầu kể từ khi COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc là 129.167 ca, 4.749 ca tử vong, 68.654 ca đã bình phục.



Tại Việt Nam ngày 12/3 ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng số ca bệnh COVID-19 lên con số 44, không có ca tử vong, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi và ra viện.



Theo TTXVN/Vietnam+