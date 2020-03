Chặn xe khách, đưa 6 người tiếp xúc với người từ vùng dịch Covid-19 về có biểu hiện ho sốt vào khu cách ly

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã chặn một xe khách trong đêm khuya để đưa 6 người tiếp xúc gần với một người đàn ông từ vùng có dịch Covid-19 ở Nhật Bản về có biểu hiện ho sốt, đưa đi cách ly.

WHO công bố: COVID-19 là đại dịch, các nước không được khoanh tay

Bệnh nhân COVID-19 thứ 39: đi nhiều nơi, 142 người có tiếp xúc





Sáng 12-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết cơ quan chức năng tỉnh Nghê An đã chặn xe khách đưa 6 người tiếp xúc gần với một người đàn ông từ vùng có dịch Covid-19 ở Nhật Bản về.





Một khu cách ly tại Nghệ An.





Trước đó, anh H.V.H. (37 tuổi, ở xã Hưng Tân, Hưng Nguyên) đã lao động ở Nhật Bản (ở trong vùng có dịch Covid-19). Bệnh nhân H. ở cùng với 3 người khác, và cả 3 đều bị ho, đau họng, khó thở, tức ngực. Sau khi đến cơ sở y tế tại Nhật khám, những người này nhận được lời khuyên nên về nước.



Bệnh nhân H. về đến sân bay Nội Bài lúc 14 giờ 30 chiều 11-3, rồi lên xe buýt vào trung tâm Hà Nội mua sim điện thoại, ăn phở và bắt taxi về bến xe Nước Ngầm lên xe khách về Nghệ An. Trên xe có 15 hành khách, 1 lái xe và 1 phụ xe.



Nhận được tin báo từ người thân 11 giờ ngày 11-3, lực lượng chức năng của Nghệ An bao gồm: y tế, công an, quân đội đã tổ chức chốt chặn ở đầu TP Vinh để kiểm tra xe khách này. Lúc này, trên xe chỉ còn 7 người, 8 hành khách khác đã xuống xe dọc đường. Ban đầu lái xe không chịu hợp tác nên đến khoảng 3 giờ ngày 12-3, cơ quan chức năng mới hoàn tất được việc lấy lời khai y tế cùng như mẫu bệnh phẩm để đi xét nghiệm. Hiện 7 người (gồm anh H., 5 hành khách, phụ và lái xe) đang được cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng của Đại học Vinh (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).



Được biết, qua điều tra y tế, từ ngày 6-3 đến nay, anh H. có biểu hiện bị sốt, ho, đau ngực, khó thở.



Theo Đức Ngọc (NLĐO)