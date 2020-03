Cải thiện chức năng miễn dịch bằng vitamin C

Theo chuyên gia Inder Mohan Chugh, Trưởng khoa Phổi tại Bệnh viện Max Super (Ấn Độ), vitamin C là một chất tăng cường miễn dịch tự nhiên và giúp cải thiện chức năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các loại bệnh.

“Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng việc bổ sung vitamin C giúp phòng ngừa bệnh COVID-19, nhưng vitamin C rất hữu ích trong việc chống viêm nhiễm. Bên cạnh đó, cần có một chế độ ăn uống lành mạnh, nói không với thực phẩm chế biến sẵn”, theo Hãng tin IANS dẫn lời chuyên gia Chugh.

“Vitamin C không phải là thuốc kháng virus, nó là một loại thuốc chống ô xy hóa. Nhiễm SARS-CoV-2 gây ra rất nhiều chứng viêm bên trong cơ thể, ảnh hưởng đến phổi, và vitamin C ở liều cao là một loại thuốc chống viêm rất tốt”, Rajeev Gupta, Trưởng khoa Nội tại Bệnh viện Fortis ở New Delhi (Ấn Độ), chia sẻ với Hãng tin IANS.

“Tại thời điểm này, chúng ta có thể sử dụng để hạn chế phần nào tình trạng viêm. Tuy nhiên, đây không phải là thuốc giải cho SARS-CoV-2. Các cuộc thử nghiệm vẫn đang diễn ra”, chuyên gia Gupta lưu ý. Vitamin C có nhiều trong quả cam, chanh, quýt, bưởi, đu đủ, ổi…