Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 68 mắc bệnh COVID-19

Bộ Y tế thông báo trường hợp thứ 68 mắc bệnh COVID-19, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam và có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng.



Theo Viện Pasteur Nha Trang, sáng 18/3 đã nhận được 2 mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng gửi đến với lý do xác định kết quả đối với những trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Trong 2 mẫu gửi đến có một mẫu có kết quả khẳng định dương tính nâng tổng số người mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên 68 bệnh nhân.



Trường hợp thứ 68 là bệnh nhân nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam và có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng.



Bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11/2/2020 qua nhiều nước như Ấn độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sỹ, Đức, Hungary, Hà Lan.



Vào 11 giờ 25 phút ngày 13/3/2020, bệnh nhân đi chuyến bay SQ323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5 giờ 55 phút ngày 14/3/2020.



Đến 9 giờ 15 phút ngày 14/3/2020, bệnh nhân đi từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F, đến của khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 14/3.



Tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, bệnh nhân đã tiến hành khai báo y tế và cách ly tạm thời tại khu vực cách ly cửa khẩu, kiểm tra y tế và tiếp tục khai thác thông tin và chuyển bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện 199 của Bộ Công an lúc 14 giờ ngày 14/3.



Viện Pasteur Nha Trang đã tiến hành xét nghiệm khẳng định lúc 9 giờ 10 phút ngày 18/3 có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Theo Thùy Giang (Vietnam+)