An Khê: Bác tin đồn có người nhiễm Covid-19 trên địa bàn

(GLO)- UBND thị xã An Khê vừa ra Thông báo số 248/UBND-YT để bác tin đồn về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Thông báo do Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ ký, khẳng định tính đến 12 giờ ngày 8-3, trên địa bàn thị xã chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Đối với các trường hợp trở về từ nước ngoài, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút corona thị xã đã thực hiện cách ly và triển khai các biện pháp phòng- chống dịch theo đúng hướng dẫn cùa Bộ Y tế. Do đó, đề nghị nhân dân không hoang mang và gây khó khăn trong công tác phòng-chống dịch, tuyệt đối chấp hành nghiêm các hướng dẫn phòng-chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng.

Trên địa bàn thị xã An Khê chưa xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 như tin đồn. Ảnh: Q.T

Thông báo cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân chủ động và trung thực trong khai báo thông tin y tế khi di chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Tuyệt đối chấp hành việc cách ly khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ động phối hợp với Công an thị xã và các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp lưu trú tạm thời (nhất là tại các nhà nghỉ, khách sạn...).

Thông báo do Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ ký.

Đồng thời, giao Công an thị xã phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thị xã và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ các cá nhân, đơn vị đưa thông tin sai sự thật, chia sẻ thông tin sai sự thật về tinh hình dịch bệnh Covid-19 gây dư luận hoang mang, lo lắng và cương quyết tiến hành xứ lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Phòng Y tế thị xã phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã cung cấp thông tin và hướng dẫn quy trình cách ly tại nhà để nâng cao nhận thức cùa các ngành, các cấp và nhân dân trong việc thực hiện cách ly y tế...

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 7-3, trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo.. lan truyền thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã An Khê gây hoang mang trong dư luận.