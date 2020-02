Việt Nam ghép thành công cánh tay từ người hiến còn sống

Từ ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới...



Khi còn làm việc tại Đức, GS Nguyễn Thế Hoàng là một trong 5 phẫu thuật viên chính tham gia ca ghép tay đầu tiên trên thế giới (năm 2008) cho bệnh nhân bị cụt 2 tay sau tai nạn giao thông.



"Khi trở về Việt Nam chúng tôi đã có chuẩn bị như thuốc men, danh sách bệnh nhân... để khi có thể sẽ thực hiện. So với ca ghép thực hiện ở Đức, hệ thống y tế có phát triển hơn và do đó thuận lợi hơn, một phần do bệnh nhân ghép ở cánh tay, chỉ có 4 cơ và mạch máu to hơn. Trong khi ca ghép này là ghép trên nền có nguy cơ bội nhiễm, 43 cơ và mỗi cơ có chức năng khác nhau, êkip hoàn toàn là các bác sĩ Việt Nam" - GS Hoàng nói.