Ăn nhiều trứng có liên quan đến đột quỵ?

Các nhà khoa học cho biết những loại thực phẩm khác nhau có liên quan đến các loại đột quỵ khác nhau.

Ảnh: Shutterstock

Cụ thể, ăn nhiều loại trái cây, rau củ và chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên, ăn nhiều trứng (ảnh) có liên quan đến nguy cơ đột quỵ do xuất huyết cao hơn, nhưng không phải là đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ xảy ra khi cục máu đông chặn động mạch cung cấp máu cho não hoặc hình thành một nơi khác trong cơ thể và đi đến não chặn dòng máu. Đột quỵ do xuất huyết xảy ra khi có chảy máu trong não gây hại các tế bào gần đó. Khoảng 85% số ca đột quỵ là do thiếu máu cục bộ và 15% là do xuất huyết. Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu thứ hai gây tử vong trên toàn thế giới.

Trong nghiên cứu được công bố trên chuyên san European Heart Journal, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) phân tích dữ liệu của gần 420.000 người ở cả hai giới và theo dõi hơn 10 năm. Bổ sung chất xơ (bao gồm chất xơ từ trái cây, rau củ, ngũ cốc, các loại đậu, hạt) giúp giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Cứ mỗi 10 gram bổ sung chất xơ/ngày giảm 23% nguy cơ đột quỵ. Cứ mỗi 200 gram trái cây và rau quả nạp vào cơ thể mỗi ngày giúp giảm 13% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng cứ thêm 20 gram trứng/ngày sẽ làm tăng 25% nguy cơ đột quỵ do xuất huyết.