Gia Lai: Chủ động giám sát dịch tễ, không để dịch lớn xảy ra

(GLO)- Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Sở Y tế Gia Lai tổ chức diễn ra vào sáng 16-1, tại TP.Pleiku. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo Sở Y tế, các đơn vị y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019 có sự tham dự đầy đủ của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Theo Sở Y tế Gia Lai, trong năm 2019, công tác y tế trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan. Tình hình dịch bệnh ổn định, không có dịch lớn xảy ra. Công tác khám chữa bệnh được mở rộng về quy mô, từng bước phát triển các kỹ thuật, đẩy mạnh việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế”. Công tác đấu thầu thuốc thực hiện theo đúng quy định và kịp tiến độ, đảm bảo cung ứng thuốc cho công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh; công tác xã hội hóa y tế triển khai tốt, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập. Ngành Y tế tỉnh cũng đã tăng cường hợp tác với TP.Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; trong năm có sự gia tăng số ca mắc sởi, sốt rét, viêm não và sốt xuất huyết...; trong đó, có 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết; 1 trường hợp tử vong do cúm A (H1N1) và 8 trường hợp tử vong do bệnh dại. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra…

Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận của đại diện các đơn vị y tế tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. Theo đó, ngành Y tế tỉnh phấn đấu giảm các ca mắc bệnh truyền nhiễm; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nhất là tuyến y tế cơ sở; tăng cường cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người bệnh; tổ chức tốt công tác đấu thầu thuốc; xây dựng và củng cố mạng lưới y tế cơ sở; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất tỉnh phê duyệt đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…