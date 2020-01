55 công ty nước ngoài bán thuốc vi phạm chất lượng Việt Nam

Công bố này của Cục Quản lý Dược là lời cảnh báo cho các bệnh viện cũng như người dân cần thận trọng với nguồn thuốc từ các công ty có mặt trong danh sách "đen".

Mới đây, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có công văn số 279/QLD-CL về việc công bố đợt 30 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

Danh sách gồm 55 công ty thuộc 10 quốc gia có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu. Đặc biệt, 38 công ty thuộc Ấn Độ, 2 công ty mang quốc tịch Trung Quốc, 6 công ty của Hàn Quốc, 2 của Pakistan, 2 công ty của Mỹ. Ngoài ra, Ba Lan, Nga và Rumami, Bangladesh, Thái Lan đều có một công ty nằm trong danh sách.

55 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng. Ảnh: Kobieta.onet.pl

Đáng lưu ý, 52/55 công ty nằm trong danh sách có thuốc vi phạm chất lượng đã được công bố từ các đợt trước. 3 công ty có thuốc vi phạm chất lượng vừa bổ sung là Flamingo Pharmaceuticals Ltd của Ấn Độ, Korea E-Pharm Inc và Young IL Pharm. Co., Ltd của Hàn Quốc.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

