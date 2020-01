(GLO)- Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, từ ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến nay, có 1.961 bệnh nhân khám-chữa bệnh, cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Tổng số bệnh nhân khám, chữa bệnh từ ngày nghỉ Tết đến nay là 1.961 trường hợp. Ảnh: Hoành Sơn

Trong số 1.961 bệnh nhân khám-chữa bệnh, cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thì có 1.389 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, 160 bệnh nhân nhập viện do tai nạn sinh hoạt, 13 trường hợp nhập viện do pháo nổ, 22 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm, 1 bệnh nhân nhập viện do bia rượu, 37 bệnh nhân nhập viện do đánh nhau, có 13 trường hợp tử vong do bệnh lý và tai nạn giao thông…

Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, có 168 bệnh nhân được phẫu thuật và có 210 sản phụ sinh con tại các cơ sở y tế của tỉnh; công tác y tế dự phòng truyền nhiễm ở người và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, không ghi nhận các ổ dịch, không ghi nhận các trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông khiến 5 trường hợp tử vong và 5 trường hợp bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông tăng 1 vụ; trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tăng 2 trường hợp; trường hợp bị thương do tai nạn giao thông tăng 5 trường hợp.