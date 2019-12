Trước khi đi nhậu nên 'đổ bê tông' bằng gì để giảm say?

Có một mẹo bạn cần phải biết để giảm bớt tác hại của bia rượu, đó là ăn trước khi uống, theo Natural News.

Uống chỉ một ít khi bụng đói có thể không gây ra tác dụng phụ xấu, nhưng tốt nhất vẫn nên ăn một chút gì đó trước khi uống bia rượu

Ảnh minh họa: Ngọc Thắng

Đừng uống khi bụng đói

Mọi người thường cho rằng rượu giúp thư giãn, nhưng nó ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khác nhau. Không giống như các loại thực phẩm và đồ uống khác, rượu không thể lưu trữ bất cứ nơi nào trong cơ thể. Do đó, cơ thể ưu tiên chuyển hóa rượu trước, theo Natural News.

Nếu uống khi bụng đói, rượu sẽ ngay lập tức đi đến ruột non, và dễ dàng được hấp thu. Tốc độ hấp thu ở mỗi người là khác nhau và phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể và sức khỏe của gan.

Nếu bạn không ăn gì trước khi uống bia rượu, sẽ không có thức ăn làm chất đệm giúp giữ rượu ở lại dạ dày để được phân hủy và trải qua quá trình xử lý đúng cách. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và phối hợp. Do các tác dụng phụ tăng cường, sẽ dễ bị tai nạn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong, theo Natural News.

Nên ăn gì trước khi uống rượu bia?

Uống chỉ một ít khi bụng đói có thể không gây ra tác dụng phụ xấu, nhưng tốt nhất vẫn nên ăn một chút gì đó trước khi uống rượu. Những thực phẩm sau đây sẽ lấp đầy dạ dày và giúp giảm bớt say rượu, theo Natural News.

• Măng tây

Để trang bị cho lá gan đối phó với rượu bia, hãy ăn nhiều măng tây. Măng tây giúp tạo ra chất chống ô xy hóa có thể giúp tăng cường sức khỏe gan.

• Trái bơ

Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với chất đạm và đường bột. Do đó, bơ làm chậm tốc độ hấp thu chất cồn ở ruột non, theo Natural News.

• Chuối

Chuối là nguồn kali phong phú, có thể ngăn ngừa việc mất cân bằng điện giải do uống rượu. Hãy ăn ít nhất một quả chuối trước khi uống rượu bia.

• Củ cải đường

Củ cải đường rất giàu chất chống ô xy hóa và bảo vệ gan khỏi bị hư hại.

• Quả mọng

Tất cả các loại quả mọng, như dâu tây và quả việt quất, rất giàu chất dinh dưỡng và chất chống ô xy hóa. Hơn nữa, quả mọng chứa đầy nước và có thể giúp cơ thể giữ nước sau khi uống rượu bia. Nó cũng giàu chất chống ô xy hóa, giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại do rượu, theo Natural News.

• Trứng

Những thực phẩm chứa đạm này có thể giúp cảm thấy no trong một thời gian dài hơn. Ăn trứng có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn thường tăng lên khi uống rượu bia.

• Bưởi

Nước ép bưởi giúp tăng mức độ của một số enzyme giúp cải thiện chức năng gan và khả năng giải độc của gan.

• Dưa hấu

Dưa hấu chứa đầy nước và kali, có tác dụng chống lại tác dụng phụ của rượu.

• Yến mạch

Yến mạch là nguồn chất xơ và đạm tuyệt vời, có thể giúp cảm thấy no, cũng như giảm bớt tác dụng của rượu. Hơn nữa, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng yến mạch có thể giúp bảo vệ gan khỏi tác hại do rượu gây ra, theo Natural News.

• Cá hồi

Loại cá này là nguồn a xít béo omega-3 tuyệt vời, giúp kiềm chế chứng viêm trong não do uống quá nhiều rượu.

• Khoai lang

Không những chứa nhiều kali - giúp giảm việc mất cân bằng điện giải do uống nhiều rượu bia, khoai lang chứa các loại carbs (Carbohydrates là đường, tinh bột và chất xơ) phức tạp, cần nhiều thời gian hơn để phân hủy. Từ đó, làm giảm tác động của việc tăng vọt và biến động của lượng đường trong máu khi uống rượu, theo Natural News.

• Các loại hạt

Hạnh nhân, quả óc chó và hạt lanh - giàu chất xơ và đạm, sẽ giảm nhẹ tác hại của rượu bia.

• Hạt Quinoa

Siêu thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt này rất giàu kali và magiê có thể làm giảm sự mất cân bằng điện giải do uống rượu bia, theo Natural News.