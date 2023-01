Xu hướng du xuân Tết Quý Mão 2023 của khách Việt

Khách Việt có xu hướng du xuân từ mùng 2 Tết Âm lịch trở ra, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, Đà Nẵng, Hạ Long... hoặc xuất ngoại đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Những ngày cuối năm, Minh Ngọc (Hà Nội) tất bật cùng gia đình mua sắm, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Qua hơn ba năm du học ở Mỹ và phải xa nhà vì COVID-19, cô gái 24 tuổi quyết định đón một cái Tết khác biệt cùng gia đình.

Minh Ngọc đặt tour trọn gói mời bố mẹ nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng - Hội An đầu xuân từ mùng 2 Tết Âm lịch. Năm nay thay vì đi thăm hỏi và liên hoan suốt cả Tết, cô và gia đình sẽ cầu an ở Chùa Linh Ứng, dạo chơi phố cổ Hội An.

"Kế hoạch này mình nghĩ tới đã lâu nhưng năm nay mới có dịp thực hiện. Hy vọng bố mẹ sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ với cái Tết đầu tiên không ở nhà", Minh Ngọc chia sẻ.

Còn với anh Hải Bình (TPHCM), gia đình anh năm nay sẽ đón Tết ở nước ngoài sau ba năm không xuất ngoại như truyền thống đầu năm. "Năm 2017 mình đón Tết ở Trung Quốc, năm 2018 là Châu Âu. Ba năm mới có thể đi chơi nước ngoài trở lại vào dịp Tết, gia đình mình chọn Đài Loan (Trung Quốc) là điểm đến tiếp theo".

Theo khảo sát tại một số công ty lữ hành, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan là top điểm đến yêu thích của khách du lịch Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán. Tour phổ thông được du khách lựa chọn là Seoul - Nami - Everland 5 ngày 4 đêm tại Hàn Quốc, tour 6 ngày 5 đêm Tokyo - Kyoto - Osaka 6 ngày 5 đêm tại Nhật Bản; hoặc Đài Bắc - Cao Hùng 5 ngày 4 đêm tại Đài Loan. Bên cạnh đó, là những tour du lịch Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing của Công ty Du lịch BestPrice, cho biết tình hình tour Tết tuy không sôi động như mọi năm nhưng có những tín hiệu tích cực về thị trường outbound.

"Tuy sức mua năm nay không bằng mọi năm, tình hình tour Tết cũng ổn do chạy được thêm cả mảng outbound. Chúng tôi chỉ bán khoảng 40% tour so với mọi năm nhưng cũng hết chỗ rất nhanh, do đa dạng sản phẩm và chỉ tập trung vào một số hành trình có ngày khởi hành tốt", ông Bùi Thanh Tú nói.

Theo đó, thị phần khách đi tour du lịch Tết đa phần là du khách khởi hành từ miền Nam, do có những gia đình đón Việt kiều về ăn Tết. Tuyến phổ biến là Hà Nội - Hạ Long - Sa Pa - Ninh Bình. Trong khi đó, khách du lịch khởi hành từ miền Bắc chuộng Phú Quốc, Đà Nẵng.



Đà Nẵng được dự đoán là điểm đến sôi động trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Vietravel

Trong khi đó, đến nay Lữ hành Fiditour – Vietluxtour đạt khoảng 95% kế hoạch tour Tết Nguyên đán 2023. Công ty đã hoàn tất các tour xa ở các thị trường Châu Âu, Đông Bắc Á, các tuyến Đông Nam Á còn có thể nhận khách đến khoảng giữa đầu tháng 1.2023.

"Thị trường du lịch Tết năm nay đa dạng hơn khi các thị trường du lịch nội địa, outbound và inbound đều mở bán khá đa dạng. Du khách cũng có nhiều lựa chọn hơn cho kế hoạch du lịch Tết", bà Trần Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Lữ hành Fiditour - Vietlux Tour cho hay.

"So với cùng kỳ năm ngoái, thị trường du lịch năm nay sôi động hơn, mở lại cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội khai thác đa dạng hơn các thị trường khách, đặc biệt là thị trường outbound và inbound, kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ phục hồi hơn trong năm 2023".

Bà Trần Bảo Thu đánh giá hiện cũng là giai đoạn sôi động của thị trường trong nước, ngoài các tuyến hot như Phú Quốc, Đà Nẵng, miền Bắc (như Hà Giang) và các tuyến biển miền Trung trọn gói thì du khách cũng chuộng hình thức tour Free & Easy và tour thiết kế theo nhu cầu riêng của nhóm khách với đa phần dịch vụ khách sạn từ 4 đến 5 sao. Bên cạnh đó, công ty cũng chuẩn bị dịch vụ để phục vụ khách xuyên Tết, đáp ứng các nhu cầu đặt dịch vụ Free & Easy, dịch vụ từng phần của các du khách có kế hoạch du xuân “đột xuất”.