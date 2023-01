Việt Nam có nền ẩm thực hấp dẫn bậc nhất trên bản đồ thế giới

Ẩm thực Việt Nam được xếp hạng 20 trên 95 nền ẩm thực thế giới trên TasteAtlas.

TasteAtlas, bản đồ ẩm thực thế giới, vừa công bố top 95 nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới. Người dùng chấm điểm ẩm thực Việt Nam đạt 4,31 trên thang 5 điểm, trong đó những đặc sản được đánh giá cao nhất là nước mắm Phú Quốc, thanh long Phan Thiết, bánh mì heo quay...

Một số chỉ ẩm thực gợi ý dành cho thực khách tại Việt Nam là Bep Me In tại TPHCM, bánh mì Madam Khánh ở Hội An, nhà hàng Duong's Restaurant tại Hà Nội...

Khách Tây ăn thử bánh mì tại TPHCM. Ảnh: Lê Chân

Nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết cho rằng Việt Nam có nền ẩm thực mang những hương vị độc đáo, đặc sắc không thua kém quốc gia nào. Đất nước được ưu đãi nhiều loại gia vị rất riêng, đa dạng loại rau thơm - đồng thời là các vị thuốc quý có những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

"Muốn quảng bá ẩm thực, Việt Nam cần những chiến dịch rầm rộ để thực khách thập phương biết đến. Việt Nam có rất nhiều đặc sản được quốc tế đánh giá cao, nhưng thực khách nước ngoài chưa thực sự tiếp cận được những món ăn mang phong vị nguyên bản", nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết nhấn mạnh.

Top 10 của bảng xếp hạng là ẩm thực Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Ấn Độ, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Pháp và Peru. Một số nền ẩm thực trong top 20 là Trung Quốc ở vị trí thứ 11, Indonesia đứng thứ 16, Hàn Quốc thứ 19. Ẩm thực Thái Lan được xếp hạng thứ 30/95 với 4,16 điểm.

Ẩm thực Việt Nam xuất hiện trên nhiều tờ báo nước ngoài, bảng xếp hạng quốc tế. Năm qua, CNN xếp hạng phở vào top món ăn có nước ngon nhất thế giới, bánh bột lọc là món ăn nên thử khi đến Việt Nam và bánh mì trong top món bánh kẹp hấp dẫn nhất hành tinh, còn bánh cam vào top 30 món bánh rán ngon nhất. Báo Hong Kong SCMP giới thiệu chả rươi, cao lầu, bún cá chấm và bún quậy Phú Quốc là đặc sản phải thử ở Việt Nam.