Báo Mỹ đưa Hà Giang vào danh sách điểm đến của năm 2023  

Danh sách gồm 52 điểm đến trên toàn thế giới, nơi du khách nên đến trong năm 2023 để có thể trải nghiệm cả văn hóa và cảnh đẹp, do báo The New York Times bình chọn.



Dòng sông Nho Quế và đèo Mã Pí Lèng huyền thoại nhìn từ trên cao trong khung cảnh huyền bí, thơ mộng. Ảnh: Hà Anh Khoa



Đầu năm thường là thời điểm các tờ báo trên thế giới lựa chọn danh sách những điểm đến độc đáo để gợi ý du khách đến thăm. Trong đó, năm nay, tờ báo nổi tiếng của Mỹ The New York Times đưa ra danh sách 52 điểm đến toàn cầu, từ điểm ngắm cực quang Tromso ở Na Uy cho đến thành phố nhộn nhịp Auckland ở New Zealand xa xôi...



Tại châu Á, chỉ có 4 đại diện trong danh sách, bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Bhutan và Ấn Độ. Đối với những du khách có kế hoạch đến Việt Nam, báo Mỹ gợi ý thực hiện một chuyến xe đạp "mạo hiểm và đầy phấn khích" qua vùng cao nguyên đá Hà Giang (xếp vị trí 25). Còn nếu đến Nhật Bản, hãy ghé thăm Morioka đẹp như tranh vẽ và thiên đường ẩm thực đường phố trên đảo Kyushu. Trong trường hợp đến Bhutan, đừng quên hành trình đường mòn xuyên đất nước tuyệt đẹp này. Ở Ấn Độ, du khách hãy đến Kerala, quê hương của những bãi biển nổi tiếng và thăm Kumarakom, học cách trèo cọ và đan thừng bằng xơ dừa; ngắm những điệu múa trong đền Maravanthuruthu...





Điểm cắm trại vách đá trắng nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: Hà Anh Khoa





Danh sách top 10 có London (Anh), Morioka (Nhật Bản), Monument Valley (Mỹ), Auckland (New Zealand), Palm Spring (Mỹ), sông Vjosa (Albania), Accra (Ghana), Tromso (Na Uy).



Hà Giang là điểm đến du lịch nổi tiếng không chỉ với du khách trong nước mà cả khách quốc tế. Những địa danh không thể bỏ qua ở vùng đất địa đầu tổ quốc có: cột mốc số 0, núi đôi Quản Bạ, phố cổ Đồng Văn, chợ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, Mã Pí Lèng, nhà của Pao, dinh thự họ Vương, cao nguyên đá Đồng Văn, hẻm Tu Sản, Hoàng Su Phì...

Theo Vi Nguyễn (TNO)