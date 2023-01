Ẩm thực Việt Nam hấp dẫn nhất Châu Á 2023

(GLO)- Mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure đã gọi tên Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á trong hành trình du lịch năm 2023.

Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới, là nơi hội tụ những nền văn hóa đa dạng của từng khu vực, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đa dạng về văn hóa và lịch sử lâu đời. Do đó, nơi đây trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong năm mới 2023.

Vì vậy, nếu những tín đồ du lịch đang lên kế hoạch cho chuyến đi nước ngoài trong năm 2023, châu Á là lựa chọn cực kỳ lý tưởng với đầy ắp những điều kỳ diệu đang chờ đón.

Đặc biệt, Việt Nam càng trở nên thu hút với nhiều kỳ quan thiên nhiên, lịch sử văn hóa phong phú và nền ẩm thực tuyệt vời. Tạp chí Travel + Leisure đánh giá Việt Nam là điểm đến có nền ẩm thực hấp dẫn nhất khu vực. Cụ thể, trang này nhận định: "Nếu có một nền văn hóa ẩm thực nào sở hữu những món ăn thơm ngon đậm đà thì chắc chắn là ẩm thực Việt Nam. Đất nước này được biết đến với cảnh quan tuyệt đẹp và ẩm thực phong phú. Bất kỳ nơi nào bạn đến đều sẽ bắt gặp những món ngon địa phương, vùng miền khiến bạn say mê, đắm chìm trong những trải nghiệm mới thú vị ở đây"-Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure không tiếc lời ca ngợi.

Việt Nam là điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất Châu Á. Ảnh: GuideVietnam/laodong

Ẩm thực Việt Nam với nhiều món ăn ngon đã nhiều lần được ca ngợi trên thị trường quốc tế. Rất nhiều món ăn đường phố, ẩm thực vùng miền của Việt Nam được bạn bè quốc tế yêu thích như phở, bánh mì, bánh cuốn, cà phê...

Travel + Leisure gợi ý du khách nên ghé thăm những điểm đến như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM... để vừa du lịch, trải nghiệm, vừa khám phá trọn vẹn ẩm thực Việt Nam qua các vùng miền.

Ngoài ra, tạp chí Travel + Leisure nhắc đến những điểm đến Châu Á tuyệt vời cho du khách năm 2023. Trong đó, có thể kể đến: Thành phố tốt nhất- Singapore, Điểm đến có bãi biển đẹp nhất- Indonesia, Đảo Saadiyat, Abu Dhabi- Điểm đến đám cưới tốt nhất, Điểm đến mua sắm tốt nhất- Bangkok (Thái Lan), Điểm đến lãng mạn nhất- Maldives...

Đầu năm mới, TasteAtlas, bản đồ ẩm thực thế giới cũng công bố top 95 nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới. Người dùng chấm điểm ẩm thực Việt Nam đạt 4,31 trên thang 5 điểm, trong đó những đặc sản được đánh giá cao nhất là nước mắm Phú Quốc, thanh long Phan Thiết, bánh mì heo quay...

Để có những trải nghiệm mới, thú vị trên suốt hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam, Travel + Leisure gợi ý du khách nên kết hợp ghé thăm những điểm đến tuyệt đẹp trải dài khắp trên mảnh đất hình chữ S, điển hình như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Một số chỉ ẩm thực gợi ý dành cho thực khách tại Việt Nam là Bep Me In tại TP. Hồ Chí Minh, bánh mì Madam Khánh ở Hội An, nhà hàng Duong's Restaurant tại Hà Nội...