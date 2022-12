(GLO)- Ngày 22-12, tại TP. Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và cộng đồng du lịch Làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP. Hội An) khai mạc Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022. Festival diễn ra đến hết ngày 24-12.

Báo Quảng Nam Online đưa tin: Đây là lễ hội ý nghĩa dịp cuối năm, giúp gắn kết cộng đồng doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương với du khách. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần du lịch xanh Quảng Nam hưởng ứng lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia- Quảng Nam 2022.

Các hoạt động chính diễn ra trong 3 ngày festival bao gồm: nghệ thuật sắp đặt với 20 tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật đường phố, chợ phiên du lịch Tân Thành, sắp đặt nghệ thuật từ vải vụn, đổi rác thải nhựa lấy quà tặng, chiếu phim về môi trường...

Trưng bày tranh ảnh tại festival. Ảnh: Q.T/Báo Quảng Nam

Theo Thông Tấn xã Việt Nam: Thông qua các hoạt động này, cộng đồng địa phương, các tổ chức bảo vệ môi trường và khách du lịch ký cam kết bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu sự tác động của sinh hoạt hàng ngày đến với biển. Đây cũng là tiền đề để Hội An sớm thực hiện mong muốn được tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Christian Manhart-Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội nhấn mạnh, Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022 là hoạt động cộng đồng thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác của nhiều đối tác liên quan. Bên cạnh sự tài trợ và bảo trợ của Văn phòng UNESCO Hà Nội cùng các cơ quan chính quyền, đoàn thể, Festival còn nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài tại Hội An, đặc biệt là cộng đồng địa phương tại làng chài Tân Thành.

Du khách tìm hiểu các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường. Ảnh: Q.T/ Báo Quảng Nam



Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022 cũng phát đi thông điệp kêu gọi mỗi người sẽ cùng nhau bảo vệ loài cá mó (cá vẹt), giúp khôi phục rạn san hô, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng có lợi cho môi trường sinh thái, môi trường biển.

QUANG VĂN (tổng hợp)