Du lịch Tết hứa hẹn bội thu

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,95 triệu lượt, gấp 21,1 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 81,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong số du khách nước ngoài đến Việt Nam, khách Hàn Quốc đông nhất với hơn 763.000 người, gấp gần 27 lần so với cùng kỳ năm 2021. Mỹ là quốc gia có lượt khách du lịch cao thứ 2 với hơn 266.000 lượt, tăng 82 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Singapore, Malaysia, Úc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đều là các quốc gia, vùng lãnh thổ có lượt khách du lịch đến Việt Nam khá đông trong 11 tháng qua.