Những điểm du lịch tuyệt vời ở Việt Nam phải đến vào mùa Thu

Với tiết trời ôn hòa, mát mẻ, mùa Thu hẳn là thời điểm du lịch tuyệt vời nhất trong năm vì khi đấy chúng ta không phải thốt lên than thở cái nóng oi bức của mùa Hè hay cái lạnh buốt tim vào mùa Đông.



Và khi bạn nhận ra được những cơn gió se se lạnh khẽ lay động những chiếc lá đã úa vàng, thì đúng vậy, Thu sang rồi, còn chần chờ gì nữa mà không xách balô lên và đi du lịch thôi!



Tràng An: Tìm về cố đô Hoa Lư



Được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn của miền Bắc, Tràng An là hệ thống quần thể danh thắng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.



Tràng An mang trong mình nét đẹp hoang sơ và hùng vĩ với những rặng núi đá vôi trùng điệp ôm trọn những khúc sông uốn lượn hay những bờ hồ yên ả.









Trái ngược với không khí lễ hội vào mùa Xuân, mùa Thu Tràng An chìm trong sắc xanh yên bình của bầu trời, của những khu rừng kéo dài trên các dãy núi và của làn nước trong vắt đến mức có thể nhìn rõ rong tảo ẩn mình phía dưới.





Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Tràng An vẫn lặng lẽ giữa đất trời kể tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc.





Đến với cùng đất cố đô, du khách không chỉ được dịp đắm chìm trong các giai thoại xưa cũ ở những khu trung tâm văn hóa mà còn tận hưởng vẻ đẹp huyền ảo của tạo hóa bên trong hệ thống các hang động đá vôi nổi tiếng như động Vái Giời, động Tiên Cá, động Thủy Cung,.. hay lựa chọn xuôi mình theo dòng nước Sao Khê để có thể thưởng thức những hang động xuyên núi và những di tích dọc theo hai bên bờ như làng cổ Yên Thượng, cầu Dền, cầu Đông, chợ Trường Yên, Ghềnh Tháp - phủ Vườn Thiên,… cũng không phải là một ý tồi.



Đắm chìm trong mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang



Đặt chân đến vùng địa đầu của Tổ quốc, bạn sẽ có dịp ngắm mùa Thu tràn ngập trong những cánh đồng hoa tam giác mạch trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn.



Mùa hoa tam giác mạch bắt đầu dịp cuối Thu (từ khoảng giữa tháng 10 đến tháng 12). Điều gây bất ngờ cho du khách đến thưởng hoa chính là sắc hoa ở đây thay đổi liên tục. Khi mới nở hoa có màu trắng, chuyển dần sang hồng hoặc tím nhạt rồi đỏ sẫm khi kết hạt vào cuối mùa.









Đặc biệt, do hầu hết ruộng hoa ở đây đều do người dân địa phương trồng và chăm sóc nên bạn sẽ phải chịu khó lấy chút “hầu bao” ra để có vài tấm ảnh sống ảo đây nhé!





Dòng sông Nho Quế ẩn mình trong rừng núi sẽ đưa bạn khám phá khắp vùng thôn Séo Lủng, qua hẻm núi Tu Sản rồi chạy dọc theo chân đèo Mã Pì Lèng.





Tương tự như Sa Pa, thời tiết ở Đồng Văn cũng thay đổi liên tục vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Buổi sáng ở Đồng Văn chào đón bạn bằng những cơn gió lạnh và mây mù giăng lối.



Đến trưa, trời ấm dần lên mới để lộ ra bầu trời xanh ngắt của mùa Thu và làn nước xanh đặc trưng của dòng sông Nho Quế.



Khi ánh chiều tà buông xuống sẽ rải những tia nắng vàng rực rỡ lên cánh đồng hoa tam giác mạch tạo nên một khung cảnh lung linh, thơ mộng hiếm có.



Đến Sa Pa không chỉ để “săn” mây



Du lịch Sa Pa vào mùa Thu hẳn là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn vì khi đó thời tiết ở Sa Pa vô cùng ôn hòa và mát mẻ, thậm chí bạn còn có thể trải nghiệm bầu không khí cả 4 mùa trong 1 ngày “trong truyền Thuyết."



Ngoài ra, khi trời vào Thu, những thửa ruộng lúa chín vàng uốn quanh triền đồi hùng vĩ, đẹp tráng lệ sẽ khiến bạn phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp như mơ của cảnh vật và hương thơm căng tràn của lúa mới và của núi rừng.







Do thời điểm này thời tiết ở Sa Pa rất tốt nên việc leo núi “săn” mây, và phóng tầm nhìn xuống vùng đất trù phú bên dưới cũng không quá khó khăn cho những “đôi chân mê dịch chuyển” đâu.









Tuy nhiên, nếu bạn đã quá chán với việc ngồi cáp treo đi đến đỉnh Fasipan thì chuyển xuống đi tàu hỏa ngắm vẻ đẹp bát ngát của Thung lũng Mường Hoa hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn một góc nhìn mới đầy bất ngờ về Sa Pa đấy!



Hà Thành vào Thu có gì?



Chất chứa trong mình nhiều câu chuyện đã cũ, vẻ ngoài bình thản, chậm rãi mang theo không khí cổ kính càng khiến mùa Thu ở Hà Nội thêm phần thơ mộng và yên tĩnh. Rảo bước khắp các góc phố ở vùng đất thủ đô, không khó để chúng ta bắt gặp khung cảnh tuyệt đẹp của những hàng cây nở rộ hoa sữa trắng ngần hay những con đường chìm trong lá vàng, lá đỏ chẳng khác gì một Hàn Quốc, một châu Âu mà chúng ta thường khen lấy khen để trên màn ảnh.









Một số bí kíp bỏ túi các chàng trai cô gái mê “sống ảo” không nên bỏ qua chính là hãy chuẩn bị một chiếc máy ảnh luôn trong tình trạng đầy pin để bắt lấy khoảnh khắc hoàn hôn ở Hồ Tây thơ mộng, những gánh hàng rong nặng trĩu cúc họa mi xinh xẻo hay chỉ đơn giản là “khoe” khả năng “càn quét” những món ăn nổi tiếng tại vùng đất này.

Theo Đẹp/Vietnam+