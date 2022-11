Festival Tràng An tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa

Với tinh thần kết nối, lan tỏa giá trị di sản văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư, lễ khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 sẽ là điểm nhấn giúp Ninh Bình kết nối với các địa phương nhằm tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa.





Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-11, tại TP Ninh Bình.



Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 hội tụ tinh hoa các di sản của 15 tỉnh thành



Festival sẽ có 5 chương trình chính gồm đêm nghệ thuật khai mạc; lễ hội đường phố; đêm đại nhạc hội di sản; không gian triển lãm di sản của Ninh Bình và các tỉnh thành về tham dự và cuối cùng là chương trình nghệ thuật bế mạc.



Theo đạo diễn Lê Quý Dương, tổng đạo diễn chương trình, lễ khai mạc sẽ là một chương trình đặc biệt, với câu chuyện hấp dẫn của kết nối di sản có sự tham gia của 15 tỉnh, thành trên cả nước.



Khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc của nhiều địa phương như: Chèo, xẩm, trình diễn trống nhảy Kim Sơn (Ninh Bình), múa rối nước Thăng Long (Hà Nội), múa rối cạn (Hải Phòng), quan họ Bắc Ninh…





Festival diễn ra từ ngày 17 đến 19-11





"Tôi muốn giữ nguyên bản và tôn trọng tuyệt đối các giá trị di sản của từng tỉnh, thành phố mang về giới thiệu tại đây. Do đó chương trình trước hết phải chuẩn về mặt di sản để các nhà nghiên cứu, chuyên gia di sản, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc công nhận và đánh giá cao. Chúng tôi có nguyên tắc bất di bất dịch là tỉnh thành nào mang di sản đến chúng tôi sẽ tôn trọng tuyệt đối"- tổng đạo diễn Lê Quý Dương cho biết.



"Festival Ninh Bình là câu chuyện kết nối di sản. Từ di sản Tràng An mời gọi và kết nối những di sản các vùng miền về đây. Dung dị, không đao to búa lớn, định hướng của Festival rất rõ ràng, đây không phải là Festival của riêng Ninh Binh mà Ninh Bình chỉ là đơn vị đăng cai để kết nối các miền di sản" - tổng đạo diễn chương trình nói thêm.



Tổng đạo diễn chương trình Lê Quý Dương





Một trong những điểm nhấn trong lễ khai mạc là phần trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam của 71 người đẹp tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 diễn ra tại Việt Nam.



Cũng theo đạo diễn của những lễ hội Lê Quý Dương, câu chuyện bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị di sản lịch sử, văn hoá và nghệ thuật sẽ vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận và phương pháp tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, trên thế giới hiện tại cũng chỉ có ba phương hướng cơ bản nhất để ứng xử với các giá trị di sản.



Thứ nhất là bảo tồn di sản nguyên gốc ở ngay chính không gian và điều kiện nơi di sản đó đã sinh ra và định hình. Thứ hai là làm mới và ứng dụng di sản vào đời sống bằng việc một mặt vẫn giữ nguyên các giá trị cốt lõi của di sản và mặt khác đặt các giá trị đó trong những không gian mới với các công nghệ mới để làm cho những giá trị di sản đó tiếp cận được với đời sống hiện đại. Thứ ba là sáng tạo mới di sản bằng việc chắt lọc, nhặt nhạnh và kết hợp các yếu tố độc đáo của di sản khác nhau, cộng hợp và thử nghiệm để tìm tòi và sáng tạo theo những nội dung, hình thức và mục đích mới.







Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 được kỳ vọng phát triển thành một Festival di sản quốc gia và quốc tế





"Với Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022, tôi chọn phương pháp thứ hai với mong muốn giá trị di sản của từng tỉnh thành sẽ được tôn trọng nguyên gốc và khi cần thiết được hỗ trợ dàn dựng để thăng hoa hơn giữa một sân khấu quảng diễn rộng lớn" – đạo diễn nổi tiếng chia sẻ.



Anh cũng bày tỏ kỳ vọng Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 tổ chức định kỳ 2 năm một lần, phát triển thành một Festival di sản quốc gia và quốc tế, cũng như trở thành thương hiệu văn hoá di sản của Ninh Bình.

Theo Yến Anh (NLĐO)