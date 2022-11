Du lịch Khánh Hòa, Lâm Đồng đón loạt tin vui về tăng trưởng

Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng tăng trưởng mạnh về số lượng và chất lượng. Qua các con số nghìn tỉ đồng từ doanh thu du lịch đã khẳng định được thương hiệu du lịch trong lòng du khách.



Du khách quốc tế đến bằng tàu biển khám phá Nha Trang theo tour xích lô. Ảnh: P.Linh



Ngày 3.11, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa vừa có báo về hoạt động du lịch trong 10 tháng năm 2022.



Theo đó, tổng lượt khách lưu trú ở Khánh Hòa đạt gần 2,29 triệu lượt (gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 189.000 lượt (gấp 9,2 lần). Tổng doanh thu du lịch 10 tháng đạt hơn 11.977 tỉ đồng, gấp 5,9 lần so với cùng kỳ.



Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, trong năm 2022, Nha Trang trở thành điểm đến thu hút người đi du lịch, khi hành khách đông kín sân bay, khách sạn và các điểm tham quan.



Nhiều khu vui chơi, du lịch tại Khánh Hòa có sự tăng trưởng mạnh mẽ về cả lượng khách lẫn doanh thu. Đây là tín hiệu tốt cho ngành du lịch.



Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua đơn vị đã lên các chương trình, tổ chức khảo sát các khu, điểm du lịch phục vụ du khách.



Cụ thể, cuối tháng 10, đoàn khảo sát một số điểm huyện Khánh Sơn, Cam Lâm và TP. Cam Ranh với các điểm đến như: Tour du lịch Trekking Tà Giang (xã Thành Sơn) và một số điểm du lịch văn hóa cộng đồng ở huyện Khánh Sơn; Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Nhà nghỉ mát và làm việc của bác sĩ A.Yersin, mộ bác sĩ A.Yersin, Công viên Kong Forest…, để tạo thêm nhiều điểm vui chơi, trải nghiệm cho du khách tới địa phương.



Trong khi đó, Sở Văn hóa và Thể thao Lâm Đồng cho biết, trong 10 tháng năm 2022, địa phương đón hơn 5,8 triệu lượt khách, tăng 118,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế khoảng 90.000 lượt, khách nội địa hơn 5,73 triệu, khách qua lưu trú trên 3,9 triệu lượt.



Hiện, ngành du lịch đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động Festival Hoa Đà Lạt với 9 hoạt động chính, 12 hoạt động hưởng ứng và 23 hoạt động khác.





Nhiều du khách lựa chọn thăm quan các vườn hồng khi đến với Đà Lạt.



Là nơi diễn ra các hoạt động Festival Hoa, thành phố đang trong quá trình chỉnh trang đô thị, xử lý hệ thống cáp viễn thông, xã hội hóa hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, đèn trang trí trên các tuyến đường và ven hồ Xuân Hương, dự kiến hoàn thành cuối tháng 11.



Cùng với đó, nhiều hoa và cây xanh dọc các tuyến suối cũng chính quyền tổ chức trồng, đồng thời vận động các hộ dân, các khu dân cư trồng thêm hoa, cây cảnh...

Theo Hữu Long (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/du-lich-khanh-hoa-lam-dong-don-loat-tin-vui-ve-tang-truong-1112325.ldo