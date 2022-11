Chơi đâu dịp Tết Dương lịch?

(GLO)- Tết Dương lịch 2023 đang đến rất gần. Và, những chuyến du lịch có lẽ là tâm điểm trong các cuộc trò chuyện sau bữa ăn. Đi đâu, làm gì trong dịp này luôn được nhiều gia đình ở Gia Lai quan tâm. Trong phạm vi bài viết này, tôi muốn giới thiệu một vài chuyến du lịch ngắn ngày và cự ly cũng ngắn.

Gia Lai không thiếu những tour du lịch ngắn và cũng rất hấp dẫn. Bạn có thể khởi hành từ TP. Pleiku đi về hướng Tây, lên huyện Ia Grai thăm thác Mơ, bến phà A Sanh, làng chài Ia O rồi vòng qua Đức Cơ theo ngả Ia Chía, đi giữa rừng cao su hàng hàng lớp lớp thẳng tắp mùa này xanh thẳm… Hoặc bạn xuôi về phía Đông, đến An Khê tham quan Quần thể di tích cấp quốc gia Tây Sơn Thượng đạo rồi băng qua Kông Chro để đến với hồ Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) sau đó ngược về Pleiku. Hành trình này cũng chỉ mất 1 ngày nhưng mang đến cho bạn cảm nhận thảm xanh của rừng và mênh mang hồ nước như đi giữa biển khơi.

Từ TP. Pleiku, chúng ta có thể ngược lên huyện Chư Păh. Tại đây mời các bạn tham quan nhà máy và hồ thủy điện Ia Ly, kiệt tác của con người Việt Nam cuối thế kỷ XX. Sau đó, chúng ta ghé thăm một farmstay có cảnh quan đẹp, từ trên cao dõi mắt ngắm lòng hồ Ia Ly mênh mông, nước xanh biếc và thưởng thức những loại trái cây theo mùa được trồng trong farmstay này. Trở về, ghé đồi chè trăm tuổi và ngôi chùa cổ kính Bửu Minh, rồi đi dăm cây số nữa để lặng nhìn ngọn núi lửa nổi tiếng Chư Đang Ya.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh) là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Hùng Hoa Lư

Hai tỉnh giáp ranh với Gia Lai là Phú Yên và Bình Định cũng có những điểm du lịch mà ta có thể đi về trong thời gian hơn 1 ngày. Ở Phú Yên có nhiều thắng cảnh nổi tiếng ai cũng biết và không thể không đến tham quan như: gành Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, núi Chóp Chài, tháp Nhạn, đầm Ô Loan, đập Đồng Cam, núi Đá Bia... Tour du lịch ngắn tôi muốn nói đến là từ Tháp Nhạn (TP. Tuy Hòa) ra gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), nhà thờ Mằng Lăng rồi vòng lại tham quan các chùa ở chân núi Chóp Chài (Tuy Hòa) lên đập Đồng Cam (Phú Hòa) rồi về lại Tuy Hòa. Gành Đá Đĩa là một thắng cảnh cấp quốc gia, cũng là 1 trong 4 gành đá đĩa nổi tiếng của thế giới. Do các hoạt động phun trào của núi lửa từ hàng triệu năm trước đã để lại nơi đây những cột đá bazan hình lăng trụ màu đen xếp chồng lên nhau rộng cả ki lô mét vuông, sát biển nước trong xanh, ngày đêm sóng tung bọt trắng xóa. Tôi đã đến đây lần đầu khoảng gần 20 năm trước, bấy giờ vẫn còn hoang sơ. Hiện nay, gành Đá Đĩa đã đổi khác nhờ ngành du lịch tôn tạo con đường từ ngoài vào và đi xuống các bậc đá. Thêm các dịch vụ chụp ảnh, xe điện, cửa hàng ăn uống bên ngoài phục vụ du khách các món hải sản của Phú Yên… Nhà thờ Mằng Lăng cũng nằm trên địa phận huyện Tuy An, được xây dựng năm 1892, nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên-phép giảng dạy 8 ngày của linh mục Alexandre de Rhodes in năm 1651 tại Roma, Ý.

Rời gành Đá Đĩa và nhà thờ Mằng Lăng, ta ngược lên quốc lộ 1A rồi vòng lại thưởng ngoạn đầm Ô Loan (huyện Tuy An) là thắng cảnh cấp quốc gia. Đầm có diện tích trên 1.500 ha, là đầm nước lợ nên nơi đây có nhiều loài hải sản quý như hàu, sò huyết, sứa, điệp, cua…, xung quanh đầm là rừng phi lao xanh mát. Đi tiếp bạn sẽ tiếp tục chiêm bái cảnh quan các ngôi chùa dưới chân núi Chóp Chài như chùa Hòa Sơn, Minh Sơn, Bảo Lâm. Sau đó về lại thành phố lên ngắm Tháp Nhạn trước khi hướng về phía Tây tham quan đập Đồng Cam.

Vòng du lịch ngắn thứ 2 mà tôi muốn giới thiệu là từ phố biển Quy Nhơn theo con đường mới mở chạy dọc đầm Thị Nại vòng ra Cát Tiến để đến thăm chùa Linh Phong (còn gọi là chùa Ông Núi). Dừng chân ở nơi đây, ta có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát cảnh đầm Thị Nại và TP. Quy Nhơn hoặc leo qua những tảng đá lớn vào tham quan hang Tổ. Rời chùa, ngược lên quốc lộ 1A đi vào chùa Thập Tháp và thành Hoàng Đế, tháp Bánh Ít trước khi trở lại Quy Nhơn. Chùa Thập Tháp được xếp hạng di tích cấp quốc gia, có tuổi đời hơn 300 năm với nhiều công trình kiến trúc cổ kính. Thành Hoàng Đế và tháp Bánh Ít cũng là những công trình kiến trúc cổ luôn thu hút hàng vạn du khách đến tham quan hàng năm.

Mới điểm qua đã thấy sự hấp dẫn của những chuyến du lịch ngắn ngày trong dịp Tết Dương lịch này. Vậy còn đợi chờ gì nữa mà các bạn không xách túi lên và đi.