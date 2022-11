7 quán cafe view đẹp, check-in cực đỉnh ở Hội An

Không chỉ hút hồn du khách bởi phong cảnh tuyệt đẹp và ẩm thực độc đáo, Hội An còn sở hữu nhiều quán cafe có view cực "đỉnh".





Faifo Cafe





Faifo Cafe. Ảnh: Web du lịch Hội An



Nếu bình chọn quán cà phê có view toàn cảnh được check-in nhiều nhất ở Hội An thì chắc chắn Faifo Cafe luôn nằm ở top đầu. Quán được xây dựng theo phong cách cổ điển trong một căn nhà 2 tầng giữa trung tâm phố Hội An.



Không chỉ thu hút khách du lịch bởi góc sống ảo nổi tiếng từ ban công, Faifo Cafe còn có cách bài trí đơn giản nhưng ấm cúng, tông màu vàng - nâu trầm ấm chủ đạo.



Đến đây, ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh dãy bàn được cố định vào lan can, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên, thư giãn khi vừa nhâm nhi những thức uống ngon lành, vừa thu vào tầm mắt phố cổ Hội An xinh đẹp.



Roving Chillhouse





Roving Chillhouse. Ảnh: Vntrip



Roving Chillhouse nằm trên con đường Nguyễn Trãi, xã Cẩm Châu, Hội An, gần khu vực biển Cửa Đại. Vì tọa lạc trên cánh đồng rộng miên man cả trăm hecta, nên điểm nhấn của quán chính là không gian xanh mát, vô cùng gần gũi với thiên nhiên.



Quán được chia làm 2 khu vực ngoài trời và trong nhà. Ở không gian ngoài trời, Roving Chillhouse bố trí cho khách ngồi trên những tấm phản gỗ lớn, để có thể vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm nhìn cánh đồng lúa rì rào trong gió.



Nội thất bên trong quán sử dụng chất liệu chủ đạo là gỗ, nên tạo cảm giác rất mát mẻ, tươi mới. Cửa quán được thiết kế bằng kính nên dù bạn có trong phòng check-in vẫn có thể thu trọn được view ngoài trời trong các shoot hình của mình.



The Deck House





The Deck House. Ảnh: Foody



Nằm bên bờ biển An Bàng, The Deck House là một trong những quán cafe hướng biển đẹp nhất Hội An. Với 2 tông màu trắng - xanh da trời mát mắt và lối bày biện tinh tế, đây chắc chắn sẽ là một địa chỉ không thể bỏ qua nếu bạn đang có ý định tới thành phố xinh đẹp này.



Đến The Deck House, du khách có thể vừa nhâm nhi một ly trà, hay thưởng thức một ly cocktail trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, vừa hướng tầm mắt ra xa ngắm biển trời trong xanh. Bạn cũng có thể ăn nhẹ sau khi tắm biển lên hoặc thoải mái nằm nghỉ ngơi, phơi nắng và chụp những ảnh "sống ảo" như ý.



Hội An Roastery





Hội An Roastery. Ảnh: Tripadvisor





Nếu bạn yêu thích sự lãng mạn và say mê mùi thơm của cà phê rang xay thì Hội An Roastery là một lựa chọn lý tưởng. Quán cafe Hội An này có không gian yên tĩnh, thiết kế cổ điển với những cột kèo bằng gỗ, dàn đèn trần cách điệu từ lồng chim vô cùng độc đáo.



Du khách dừng chân tại Hội An Roastery thường chọn cho mình chỗ ngồi gần những ô cửa sổ ở tầng 1 và 2. Tại đây, bạn có thể vừa thưởng thức cafe rang xay chuẩn vị, vừa đón gió trời và lắng nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương.



U Cafe





U Cafe. Ảnh: Tripadvisor



Được xây dựng nên dưới bàn tay thiết kế của kiến trúc sư Nhật Bản – Arika Yoshida, U Cafe Hội An thích hợp cho những ai yêu thích sự lãng mạn và phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp.



Quán nằm cạnh dòng sông Hoài thơ mộng, nên bạn có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa ngắm nhìn view sông tuyệt đẹp. Ở ngay giữa quán còn có hồ hoa súng, xanh tím rực rỡ, tạo nét chấm phá cho không gian xanh mát, giúp du khách được thư giãn.



Ngoài ra, U Cafe còn có món đá bào Kakigori đặc trưng của Nhật, rất thơm ngon.



Kha My Cafe





Kha My Cafe. Ảnh: Tico Travel





Kha My Cafe nằm nép mình bên bờ sông Hoài thơ mộng, cách trung tâm phố cổ Hội An hơn 1km về phía nam. Quán cà phê xinh đẹp này được bao phủ bởi màu sắc rực rỡ của cây cỏ, hoa lá.



Bước vào trong quán, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một khu vườn cổ tích với những chậu hoa treo khắp lối đi. Quán gồm tầng trệt và một tầng lầu, phần khung quán dựng chủ yếu bằng gỗ, lợp mái ngói mộc mạc.



The Chef





The Chef. Ảnh: Wiki Travel



Ngoài Faifo Cafe thì The Chef cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho những du khách muốn ngắm phố cổ từ trên cao. Quán cafe này được bài trí rất "chill" với dàn đèn lồng lấp lánh. Những vách tường được thiết kế bằng gỗ đậm màu, mang nét đẹp cổ kính, rêu phong.



Điểm đặc biệt nhất khiến The Chef trở nên nổi tiếng chính là khu sân thượng. Từ nơi đây, bạn có thể ngắm nhìn những góc phố cổ Hội An trong không gian thoáng mát, yên bình.





Theo Chí Long (LĐO)