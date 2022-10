Khám phá tiềm năng du lịch tại Tuy An, Phú Yên

Huyện Tuy An là điểm đến giàu tiềm năng du lịch hàng đầu của tỉnh Phú Yên với phong cảnh núi non hùng vĩ, bãi biển trải dài ấn tượng cùng nhiều di tích lịch sử.

Huyện Tuy An nằm ở ven biển, giữa thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Trung tâm huyện cách thành phố Tuy Hòa khoảng 25km đi về hướng Bắc.

Từ lâu, Tuy An đã là điểm du lịch nổi tiếng của Phú Yên với phong cảnh thiên nhiên đa dạng, nhiều danh lam thắng cảnh. Địa hình Tuy An có đồi núi, bờ biển dài khoảng 45,7km, mang vẻ đẹp quyến rũ, nên thơ.



Bãi Xép xã An Chấn, huyện Tuy An. Ảnh: Phu Yen Tourist

Đến Tuy An, du khách có thể khám phá những thắng cảnh đặc sắc do tạo hóa, thiên nhiên ban tặng như Đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa, Bãi Xép, Hòn Yến, Bãi Bầu... Tại đây, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như chèo thuyền trên đầm, xem ngư dân đánh bắt cá, lặn ngắm san hô, ngắm hoàng hôn trên biển...

Các thắng cảnh tự nhiên ở Tuy An cũng là nơi check-in, sống ảo của rất nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi. Ngoài ra, Tuy An còn có các di tích lịch sử thu hút du khách như Thành An Thổ, Đền Lê Thành Phương, địa đạo Gò Thì Thùng…



Di tích lịch sử quốc gia Thành An Thổ. Ảnh: Du lịch Phú Yên

Khách đến du lịch Tuy An thường ở lại vài ngày để thưởng thức hết danh lam, thắng cảnh đẹp ở đây. Đồng thời, quãng đường từ Tuy An đến các địa điểm khác như TP Tuy Hòa cũng khá gần, thuận tiện đi lại.

Vừa qua, huyện Tuy An tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển du lịch. Theo đó, địa phương đến nay đã có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 8 di tích cấp quốc gia và 23 di tích cấp tỉnh, với 4 loại hình di tích cơ bản, gồm lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ và danh thắng.



Hòn Yến. Ảnh: MIA

Bên cạnh đó, huyện Tuy An còn có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá như: mộ cổ, chùa, nhà thờ, làng nghề truyền thống, đàn đá, kèn đá…

Hiện tại, địa phương có 23 khách sạn, homestay, farmstay, 10 nhà nghỉ, 10 bè nổi và hơn 10 phương tiện phục vụ hoạt động du lịch. Từ đầu năm đến nay, Tuy An đón gần 535.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 176% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế chiếm 966 lượt, tăng 758% so với cùng kỳ.



Gành Đá Đĩa thuộc huyện Tuy An, Phú Yên. Ảnh: Traveloka

Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tuy An phát động phong trào mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch.

Song song với đó, huyện cũng huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị... Tuy An phấn đấu đến năm 2024 sẽ đạt tiêu chí đô thị loại IV và được công nhận thị xã vào năm 2025.