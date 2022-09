Khẳng định thương hiệu Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới

Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 một lần nữa đã vinh danh loạt địa danh nổi tiếng của Việt Nam là các điểm đến văn hóa, di sản, du lịch, lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á

Khu du lịch Rừng thông bản Áng tại xã Đông Sang, Môc Châu, Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Năm 2022, du lịch Việt Nam đã gặt hái được nhiều giải thưởng du lịch danh giá. Điều này không chỉ cho thấy sự tôn vinh của quốc tế mà còn khẳng định sức hấp dẫn của du lịch nước ta.

Những giải thưởng này góp phần quan trọng quảng bá, khẳng định thương hiệu và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Mộc Châu lần đầu được vinh danh

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An (Quảng Nam), Hà Nội, Đà Nẵng được vinh danh là các điểm đến văn hóa, di sản, du lịch, lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á. Đặc biệt, Mộc Châu (Sơn La) lần đầu tiên giành giải Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu châu Á.

Mộc Châu là một điểm du lịch được yêu thích nhất khu vực Tây Bắc với cảnh quan thiên nhiên phong phú, môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ.

Nơi đây được quy hoạch trở thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Mộc Châu đã xây dựng đa dạng các sản phẩm du lịch như nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm; cộng đồng, lễ hội, văn hóa, nông nghiệp..., góp phần bảo vệ môi trường, đa dạng loại hình dịch vụ và quan trọng là nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.

Các mô hình du lịch cộng đồng ở Mộc Châu được du khách trong và ngoài nước đặc biệt yêu thích. Ví dụ như Homestay A Chu (bản Hua Tạt, xã Vân Hồ) đã giành Giải thưởng Du lịch ASEAN; Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh là Điểm du lịch sinh thái tiêu biểu.

Điểm du lịch cộng đồng bản Áng được đông đảo du khách lựa chọn và các điểm dân cư cộng đồng, khu sinh thái có tiềm năng (bản Dọi, Nà Ka, Tà Số, Hang Táu...) được xây dựng thành điểm tham quan nghỉ dưỡng.

Mộc Châu đã phát huy lợi thế sẵn có từ địa phương với các sườn đồi, thung lũng, trang trại bò sữa, nhà vườn, cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa cải, vườn chè… để phát triển du lịch.

Các hộ dân đã sử dụng các nếp nhà truyền thống để làm nhà nghỉ cộng đồng hoặc mở nhà hàng, nấu các món ăn đậm chất địa phương phục vụ khách tham quan.

Du khách đến đây sẽ trải nghiệm cùng đồng bào hái quả, trồng rau sạch, quan sát quy trình chế biến các sản phẩm từ sữa bò, hòa mình vào những điệu xòe Thái, dân ca cổ, ngủ nhà sàn truyền thống.

Đồng bào ở Mộc Châu duy trì và phát triển nghề dệt truyền thống với nhiều sản phẩm hấp dẫn như khăn piêu, áo thổ cẩm, túi xách, rèm cửa, khăn tay…

Trong hai năm (2018-2019), lượng khách du lịch đến Mộc Châu tăng nhanh. Doanh thu từ du lịch tăng 5,1% từ 1.070 tỷ đồng năm 2018 lên 1.125 tỷ đồng năm 2019.

Du khách chủ yếu đến từ thị trường nội địa, nhiều nhất là từ Hà Nội và các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Mộc Châu có đủ 4 mùa, mỗi mùa đều có một nét đặc trưng riêng biệt hấp dẫn nên du khách có thể đi tour du lịch lên đây vào bất cứ mùa nào để trải nghiệm và khám phá.

Tầm tháng Chín, tháng Mười hàng năm ở Mộc Châu là mùa hoa tam giác mạch, dã quỳ nở rộ, thích hợp cho các bạn trẻ lưu lại những bộ ảnh đẹp độc đáo nhất.

Hội An - Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á

Vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng khác như Bắc Kinh (Trung Quốc), Kyoto (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), New Delhi (Ấn Độ), thành phố Hội An, Quảng Nam đã vinh dự giành Giải “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2022 của Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Đây là lần thứ 3 Hội An nhận giải thưởng danh giá này, lần đầu tiên vào năm 2019 và lần thứ 2 là năm 2021.

Phố cổ Hội An luôn là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Trước đó, vào tháng 7/2022, Tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) đã công bố kết quả bình chọn Giải thưởng World’s Best Awards 2022, trong đó Hội An vinh dự góp mặt trong top 25 thành phố du lịch hàng đầu thế giới.

Đây là giải thưởng thường niên do Tạp chí Travel + Leisure công bố dựa theo bình chọn của độc giả trên toàn thế giới.

Hội An đã được bình chọn tại nhiều giải thưởng khác nhau như: Top 10 “Những thành phố hiếu khách nhất thế giới” do Traveller Review Awards trao tặng; “Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019,” “Một trong 50 địa điểm tuyệt nhất để đi du lịch năm 2019” do Tạp chí Travel + Leisure trao tặng…

Ngày 16/7/2019, Hội An trở thành tâm điểm chú ý khi hình ảnh tuyệt đẹp về Chùa Cầu-biểu tượng hơn 4 thế kỷ của Phố cổ Hội An được Google vinh danh trên trang chủ bằng những nét vẽ do Họa sỹ Shanti Rittgers thể hiện…

Những giải thưởng, sự tôn vinh này đã cho thấy sự hấp dẫn, sức sống bền bỉ của một đô thị cổ. Hội An được coi là một “bảo tàng sống” về lịch sử, kiến trúc và cư dân đô thị được giữ gìn nguyên vẹn để khai thác, phát huy giá trị di sản bền vững.

Theo Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phố cổ Hội An được cấp Bằng Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp quốc gia vào tháng 3/1985; Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào tháng 12/1999; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng công nhận Di tích cấp Quốc gia đặc biệt vào đợt 1 (tháng 8/2009).

Năm 1999, khu Phố cổ Hội An đã có 1.360 di tích, với nhiều loại hình, được kiểm kê gồm: 10 di tích khảo cổ, 1.273 di tích kiến trúc-nghệ thuật, 69 di tích lịch sử cách mạng, 8 danh lam thắng cảnh.

Các di tích phân bố theo trục đường truyền thống (nhỏ và hẹp), đậm sắc thái địa phương nhưng thể hiện rõ sự giao lưu hội nhập văn hóa mạnh mẽ với phương Đông và phương Tây.

Phố Hội hiện nay vẫn mang đậm chất cổ kính, trầm mặc. Dọc hai bên bờ sông Hoài, chuỗi nhà cổ san sát cùng những cây cầu chia phố Hội thành 3 không gian để buôn bán, sinh hoạt và thờ cúng.

Các hoạt động văn hóa như thả đèn hoa đăng, hát bài chòi, làng nghề truyền thống, đạp xe khám phá phố cổ, chụp ảnh lưu niệm ở những góc phố, nếp nhà trong phố cổ…là những hoạt động được cả du khách nội địa và quốc tế ưa chuộng.

Hội An còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa phi vật thể, với nhiều lễ hội đang được bảo tồn và phát huy cùng làng nghề thủ công truyền thống.

Văn hóa ẩm thực với những món ăn dân dã gắn liền với phố cổ như cơm gà, bánh mỳ, cao lầu, mỳ Quảng, chè, bánh cũng rất cuốn hút du khách…

Phố cổ Hội An đã thực sự trở thành nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-du lịch, dịch vụ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân địa phương. Việc này cũng tạo ra điều kiện thuận lợi để tái đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa bền vững.

Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) ra đời vào năm 1993 nhằm vinh danh thành tựu trong lĩnh vực du lịch và các điểm đến hàng đầu thế giới.

Việt Nam đã hai lần được lựa chọn là nơi tổ chức Lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại Dương, năm 2022 là tại Thành phố Hồ Chí Minh, còn lần đầu tiên là vào năm 2019 tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang).

Được lựa chọn là nơi tổ chức lễ trao giải cùng những giải thưởng đã đạt đã góp phần tạo động lực phát triển và khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.