Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022

Trong chiến lược giới thiệu, quảng bá văn hóa và cảnh quan du lịch của Long An đến với du khách trong và ngoài nước, tối 17-9, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 chính thức khai mạc.



Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc



Tuần Văn hóa - Du lịch là cơ hội cho các khu di tích, điểm tham quan, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá các thương hiệu, sản phẩm.





Đại biểu tham dự lễ khai mạc



Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết, không chỉ trong thời gian của Tuần Văn hóa - Du lịch này, mà xuyên suốt trong thời gian tới, tỉnh Long An sẽ tăng cường quảng bá, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở ra hướng đi mới để đánh thức tiềm năng du lịch tỉnh nhà. Đặc biệt, sẽ xây dựng tốt hơn hình ảnh “Người Long An hiếu khách, văn minh, lịch thiệp’’, tạo điều kiện mở rộng giao lưu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đưa hình ảnh của Long An đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.



“Trong những ngày tham dự Tuần Văn hóa - Du lịch, du khách sẽ được tận hưởng những làn điệu đờn ca tài tử, tham quan những di tích lịch sử, văn hóa và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, thưởng thức các món ăn đặc sản… Đó chắc chắn sẽ là những trải nghiệm thú vị và để lại nhiều kỷ niệm. Qua đó, du khách sẽ thấu hiểu thêm, yêu quý thêm “quê hương có vùng Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh, có dòng Vàm Cỏ chở nặng phù sa, thắm đượm tình đất, tình người Long An”, ông Nguyễn Văn Được nói.





Đông đảo người dân và du khách xem bắn pháo hoa tại lễ khai mạc



“Tuần Văn hóa - Du lịch Long An năm 2022” được tỉnh tổ chức lần đầu tiên và diễn ra từ ngày 17 đến 21-9 với chuỗi gồm 13 hoạt động đa dạng, phong phú, cùng thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.





Tuần lễ với chuỗi gồm 13 hoạt động đa dạng, phong phú, cùng thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”



Theo NGỌC PHÚC (SGGPO)