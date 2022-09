Gia Lai: Doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 8,8 tỷ đồng

(GLO)- Theo thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, năm nay thời gian nghỉ lễ dài 4 ngày nên lượt khách du lịch, tham quan tại tỉnh Gia Lai tăng cao so với các năm trước. Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 đến 4-9), tổng lượt khách ước đạt 27.740 lượt, tăng gấp 4 lần so với năm 2019; tổng thu du lịch ước đạt 8,8 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với năm 2019.

Trong đó, tổng số khách lưu trú tại các khách sạn ước đạt 4.000 lượt, tổng thu ước đạt 5,2 tỷ đồng; du khách đến tỉnh chủ yếu từ các TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh Bình Định, Đak Lak và Bình Dương. Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ (từ ngày 1 đến 2-9) các khách sạn 1-4 sao, các khu nghỉ dưỡng công suất phòng ước đạt 90-100%, trong 2 ngày (3 đến 4-9) đạt 40%.

Hoạt động biểu diễn cồng chiêng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Phương Vi

Khách lữ hành khoảng 100 lượt, doanh thu ước đạt 100 triệu đồng.

Tổng lượt khách tại các điểm phục vụ khoảng 23.640 lượt, tổng thu ước đạt 3,5 tỷ đồng. Một số điểm đến thu hút hơn 500 lượt trở lên như: Khu danh thắng Biển Hồ, Khu du lịch Xuân Thủy (TP. Pleiku), làng chài sông Sê San, thác Mơ (huyện Ia Grai); thác Hang Dơi, Nhà trưng bày Anh hùng Núp (huyện Kbang); thủy điện Ia Ly, núi lửa Chư Đang Ya, suối đá làng Vân (huyện Chư Păh)…

