6 điều nhất định phải làm khi đến Đà Lạt

Đà Lạt là điểm đến được khách du lịch tâm đắc "đi hoài không chán", bởi những trải nghiệm hấp dẫn như săn mây, cắm trại trên đồi thông, zipline...

Săn mây

Mùa săn mây đẹp nhất ở Đà Lạt rơi vào tháng 6 cho đến tháng 8, hoặc từ giữa mùa thu đến đầu đông. Muốn ngắm cảnh cả thành phố chìm trong biển mây, bạn phải di chuyển từ lúc 4 giờ sáng để kịp đến các địa điểm trước khi bình minh. Mây sẽ tan rất nhanh khi nắng lên, giờ vàng để chụp ảnh với biển mây là từ 5h30 đến 6h30 khi mặt trời vừa ló rạng.



Các địa điểm săn mây nổi tiếng là đồi Du Sinh, Tuý Sơn, đồi chè Cầu Đất... Ảnh: Hồ Quốc

Cắm trại

Một chuyến cắm trại trên đồi với bữa tối BBQ nóng hổi, nhâm nhi cà phê ngắm bình minh... sẽ để lại kỷ niệm đáng nhớ. Ngay gần trung tâm Đà Lạt có rất nhiều đồi du khách có thể cắm trại, đường đi không quá khó nhưng bạn vẫn cần người địa phương dẫn đường nếu không thông thạo địa hình.



Các điểm cắm trại, dã ngoại nổi tiếng ở Đà Lạt và vùng phụ cận như: Cầu Đất, đồi Đa Phú, hồ Suối Vàng... Ảnh: Phương Nhiên

Chèo SUP giữa hồ Tuyền Lâm

Hãy thử thách bản thân với trải nghiệm chèo SUP trên hồ Tuyền Lâm. Ngay cả chưa bao giờ chèo SUP, bạn cũng có thể học các kỹ năng và thực hành ngay từ buổi đầu tiên. Bạn sẽ được thư giãn trên mặt hồ tuyệt đẹp ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, bao quanh là rừng thông bạt ngàn.



Tour chèo SUP trên hồ Tuyền Lâm có giá khoảng 500.000 đồng, kéo dài 5 tiếng. Ảnh: KKday

Ngắm Trại Mát lung linh về đêm

Trại Mát cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút lái xe. Về đêm nơi này biến thành thung lũng ánh sáng với những vườn hoa, nông trại thắp đèn rực rỡ. Bạn có thể ghé một quán cà phê để ngắm nhìn Trại Mát từ trên cao. Nếu đói bụng, đừng quên ghé chợ Trại Mát để thưởng thức ẩm thực đường phố, mua trái cây...



Trại Mát về đêm. Ảnh: KKday

Check-in vườn ánh sáng Lumiere

Đây là điểm tham quan, vui chơi phù hợp với mọi lứa tuổi. Không gian vườn ánh sáng có 7 khu trải nghiệm, với những góc check-in độc đáo như Trạm không gian ở khu Vũ Trụ, hẻm núi huyễn hoặc, khoảng không vô cực... Bên cạnh đó là Đấu trường ánh sáng, nơi du khách chơi trò giải trí thực tế ảo.



Ảnh: Vườn ánh sáng Lumiere

Zipline Đà Lạt

Zipline là một trong 80 trò chơi mạo hiểm chia theo cấp độ dễ, trung bình và khó để lựa chọn. Trước khi chơi, du khách sẽ được trang bị đồ bảo hộ như găng tay, đai an toàn đồng thời lắng nghe các hướng dẫn viên chuyên môn training về cách sử dụng khóa bảo hộ.



Du khách có thể tự chọn lựa hình thức chơi trên độ cao từ 10m – 20m, với những người sợ độ cao thì có thể tham gia các trò chơi dưới 1m. Ảnh: Datanla High Rope Course-Hành Trình Trên Cao