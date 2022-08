Quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của Đà Nẵng đến thị trường Ấn Độ

Chương trình quảng bá Đà Nẵng tại New Delhi là cơ hội giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch, chương trình hỗ trợ thu hút khách du lịch MICE và du lịch cưới của Đà Nẵng.



Khách trong nước và quốc tế đi tàu cao tốc “Trưng Trắc” tham quan du lịch tuyến Đà Nẵng-Lý Sơn. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Ngày 4/8, Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng đã diễn ra tại khách sạn Le Meridien ở thủ đô New Delhi.

Chương trình do Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp tổ chức cùng hãng hàng không Vietjet Air, nhằm quảng bá điểm đến và giới thiệu đường bay trực tiếp của Vietjet Air kết nối Đà Nẵng và các thành phố của Ấn Độ.

Tham dự chương trình đặc biệt này có ông Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; bà Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, đại diện Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng; ông Jay Lingeswara - Giám đốc Thương mại Vietjet Air; ông Rajiv Mehra - Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Ấn Độ IATO; cùng hơn 90 khách mời là đại diện của các công ty lữ hành Ấn Độ, đơn vị tổ chức lễ cưới, các đơn vị chuyên tổ chức sự kiện MICE và hơn 30 cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam, Ấn Độ.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Phạm Sanh Châu đánh giá: “Nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân Ấn Độ nhìn chung rất lớn, song bị kìm nén suốt 2 năm qua”.

Theo ông, sức hút của Việt Nam đối với thị trường Ấn Độ có thể nhận thấy qua lượng thị thực bình quân mỗi ngày trước và sau đại dịch COVID-19 tăng 24 lần, từ mức 250 thị thực/ngày lên 6.000 thị thực/ngày tại thời điểm hiện tại, trong đó có nhiều yều cầu tìm hiểu, hỗ trợ tổ chức đám cưới, hội nghị tại Việt Nam.

Chia sẻ với khách mời tại chương trình, bà Hoài An cho biết: “Với sự tăng trưởng đáng kể về trao đổi thương mại, du lịch, dịch vụ giữa hai quốc gia Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng nhận thấy đây là thời điểm vàng cho các hoạt động xúc tiến. Chương trình quảng bá Đà Nẵng tại New Delhi (Ấn Độ) là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch, chương trình hỗ trợ thu hút khách du lịch MICE và du lịch cưới của Đà Nẵng đến với thị trường Ấn Độ, mở ra một thời kỳ hợp tác phát triển giữa ngành du lịch New Delhi (Ấn Độ) và Đà Nẵng (Việt Nam)”.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định Ấn Độ sẽ là thị trường quan trọng đối với nhiều điểm đến du lịch trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19. Theo ông, chính sách mở cửa tích cực của Ấn Độ cùng nhu cầu du lịch lớn của người dân nước này có thể giúp Việt Nam bù đắp lượng khách từ thị trường truyền thống Đông Bắc Á - hiện chưa mở cửa hoàn toàn sau đại dịch.

Trong khuôn khổ sự kiện này, các quan chức và khách mời đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch (DTPC), đơn vị trực thuộc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng, với Công ty Dịch vụ hàng không toàn cầu (Global Aviation Services Plt Ltd của Ấn Độ) nhằm tăng cường quảng bá điểm đến Đà Nẵng tại Ấn Độ; và thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng với Mạng lưới các đối tác lữ hành MICE Ấn Độ (NIMA) với định hướng phát triển phân khúc MICE.

Đồng hành cùng Thành phố Đà Nẵng trong Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại New Delhi, hãng hàng không Vietjet Air đã giới thiệu đến đối tác Ấn Độ mạng đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng.



Công viên APEC, nằm cạnh bên sông Hàn là điểm thu hút đông du khách đến tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Hai đường bay thẳng đầu tiên từ Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng sẽ được khai trương vào các ngày 17 và 18/10. Hãng cũng sẽ khai thác 3 đường bay mới đến Đà Nẵng từ Bengaluru, Hyderabad và Ahmedabad lần lượt vào các ngày 28/11, 29/11 và 1/12/2022.

Ông Jay Lingeswara - Giám đốc Thương mại Vietjet Air nêu rõ: “Vietjet là hãng phục vụ nhiều đường bay nhất giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ với 17 đường bay thẳng từ tháng 9.

Hành khách từ 5 thành phố lớn nhất của Ấn Độ có thể bay trực tiếp đến Đà Nẵng, từ đây kết nối đến cụm di sản văn hóa miền Trung Việt Nam như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, quần thể di tích cố đô Huế, hang Sơn Đoòng. Đồng thời, thông qua mạng đường bay rộng khắp của Vietjet tại Việt Nam và châu Á-Thái Bình Dương, du khách sẽ dễ dàng bay thẳng từ Việt Nam đến các thành phố khác của châu Á như Bali, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapore, Seoul, Busan, Tokyo, Osaka, Đài Bắc...”.

Ông Jay Lingesware cho biết: “Là hãng hàng không đầu tiên vận hành các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, Vietjet sẽ tiếp tục tăng tần suất và mở rộng mạng bay tới các điểm đến trọng điểm của hai nước, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách, giúp họ dễ dàng tiếp cận các điểm đến khắp châu Á với chi phí tiết kiệm và hiệu quả nhất”.