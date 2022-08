Quảng bá du lịch bằng âm nhạc

Phố cổ Hội An, non thiêng Yên Tử, mây núi Hà Giang, biển trời Vịnh Hạ Long,… hàng loạt thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam đã xuất hiện đầy sinh động trong những sản phẩm âm nhạc gần đây của các ca sĩ trẻ. Không chỉ lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam, các tác phẩm đã khơi gợi cảm hứng du lịch Việt Nam theo cách riêng đầy độc đáo, ấn tượng.



Việt Nam nằm trong nhóm điểm đến du lịch tăng trưởng cao trên thế giới

Phong cảnh vùng cao Tây Bắc được sử dụng trong các MV ca nhạc, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam. (Ảnh XUÂN MAI)





“Tây Bắc và em” là tên dự án âm nhạc vừa được quán quân Sao Mai 2017 Sèn Hoàng Mỹ Lam ra mắt tháng 7 vừa qua, bao gồm ba MV: “Tây Bắc thả chiều vào tranh” (nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn), “Thanh xuân của ban mai” (nhạc sĩ Phạm Việt Tuân), “Có em luôn chờ anh” (tác giả trẻ Phạm Hồng Nhung). Không chỉ lôi cuốn bằng chất liệu âm nhạc hiện đại, các MV âm nhạc còn hấp dẫn người xem bởi những hình ảnh đẹp của vùng cao Tây Bắc. Công chúng như được trải nghiệm chuyến du ngoạn qua màn ảnh nhỏ để chiêm ngưỡng biển mây Y Tý, những thửa ruộng bậc thang trùng điệp, núi non hùng vĩ…, và tìm hiểu cả những nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân vùng Tây Bắc.



Cũng ra mắt trong tháng 7, MV “Hoa không hương” với sự kết hợp của K-ICM và giọng ca Văn Mai Hương đã chinh phục người yêu nhạc bằng hình ảnh mãn nhãn về cố đô Hoa Lư, danh thắng Tràng An, hang Múa (Ninh Bình)… với vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa kỳ vĩ. Trước đó, người yêu nhạc Việt Nam cũng đã được đón nhận nhiều dự án, sản phẩm âm nhạc lan tỏa vẻ đẹp của quê hương như: MV “Anh có về Quảng Bình cùng em” của ca sĩ Huyền Trang - quán quân Sao Mai 2013; MV “Quảng Bình trong anh” do ca sĩ Trần Nguyên Thắng và Huyền Trang thể hiện; MV “Vì một Việt Nam” của Soobin Hoàng Sơn; MV “Hương mộc miên” của Vũ Thắng Lợi; MV “Nào cùng một vòng Việt Nam” của Only C, Phạm Đình Thái Ngân; MV “Nhà em ở lưng đồi” của ca sĩ Thu Hằng…



Trong đó, có những sản phẩm mà ngay từ tên gọi đã đầy mời gọi khán giả xách ba-lô lên và đi tới nhiều vùng trời của Tổ quốc. Tiêu biểu như MV “Đi để trở về 2” của nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn với bối cảnh quay ở thành phố sương mù Đà Lạt, mang đến những thước phim tuyệt đẹp về thác Pongour, hồ Tuyền Lâm, chợ đêm Đà Lạt… Hay MV “Hà Giang ơi” của nhạc sĩ Quách Beem với những cảnh đẹp hút hồn kéo khách du lịch đến Hà Giang để được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc Đồng Văn, Mèo Vạc, Mã Pì Lèng, đường Hạnh Phúc, Khâu Vai… Bên cạnh đó, không thể không nói đến MV “Chào Đà Nẵng” với khung cảnh tuyệt đẹp của biển Mỹ Khê, Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng, những cây cầu nổi tiếng của thành phố biển…



Dễ nhận thấy, âm nhạc đã trở thành công cụ mạnh mẽ để quảng bá du lịch Việt Nam. Bằng tình yêu, niềm tự hào dành cho quê hương, thông qua những dự án, sản phẩm âm nhạc, các ca sĩ, nghệ sĩ đã thật sự trở thành đại sứ du lịch để lan tỏa những hình ảnh đẹp của đất nước tới bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh ngành du lịch đang cần phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài bị “đóng băng” vì đại dịch Covid-19, sự xuất hiện của những MV khơi gợi cảm hứng du lịch càng có nhiều ý nghĩa. Trên thực tế, hiệu quả kích cầu du lịch thông qua âm nhạc đã được nhiều nước trên thế giới chứng minh, nhất là Hàn Quốc với dòng chảy K-pop phát triển mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng tới nhiều quốc gia.



Đó cũng chính là lý do mà thời gian qua, nhiều đơn vị, địa phương ở nước ta đã bắt đầu tận dụng sức mạnh của âm nhạc để quảng bá du lịch. Minh chứng là sự ra đời của MV “Bao la Việt Nam” nằm trong chương trình “Tự hào Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Facebook thực hiện. MV với sự góp mặt của những ca sĩ, nghệ sĩ trẻ như: Minh Hằng, Hương Ly, Bùi Công Nam… đã đưa người xem đến với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước như Tràng An, Hồ Gươm, cố đô Huế, cầu Vàng, Hội An, Đà Lạt...



Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng giới thiệu MV “Việt Nam những chuyến đi” - ca khúc do Vicky Nhung sáng tác, lồng ghép nhiều hình ảnh từ chuyến đi của những tín đồ ưa thích xê dịch nhằm quảng bá du lịch Việt Nam. Mới đây nhất, Vietnam Airlines đã phối hợp Space Speakers Group ra mắt MV ấn tượng “Nhanh lên nhé” với sự góp mặt của năm nghệ sĩ trẻ: Touliver, SooBin, Binz, Rhymastic và SlimV, mang đến những khung cảnh đẹp trải dài từ bắc vào nam cùng thông điệp hãy nhanh chân khám phá vẻ đẹp mọi miền đất nước ngay khi có thể…



Việc giới thiệu, lan tỏa hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước thông qua dự án âm nhạc cũng là cách giúp nghệ sĩ trẻ dễ dàng tìm được tiếng nói chung, sự đồng cảm nơi người nghe. Tuy nhiên, để mang đến thông điệp tích cực đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng của những người thực hiện. Trên thực tế, không ít sản phẩm âm nhạc khi khai thác chất liệu thiên nhiên, văn hóa vùng, miền của đất nước đã vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận do bất cẩn, thiếu hiểu biết. Đáng nói là trường hợp nghệ sĩ ngồi lên rạn san hô để quay hình cho dự án âm nhạc đã nhận về nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình.



Cách đây vài năm, một ban nhạc sử dụng họa tiết trên chiếc khăn truyền thống của đồng bào Thái cũng đã gây phản ứng từ dư luận. Thêm nữa, sản phẩm âm nhạc lấy bối cảnh quay từ danh thắng của đất nước nếu không cẩn trọng cũng sẽ dễ bị trùng lặp về ý tưởng, gây nhàm chán. Vì thế, để có những sản phẩm âm nhạc quảng bá du lịch giá trị, cần có sự đầu tư xây dựng định hướng nội dung rõ ràng, có sự tham vấn ý kiến của các chuyên gia văn hóa, du lịch để tạo nên những sản phẩm chất lượng, vừa hay về ca từ, giai điệu, vừa đẹp về hình ảnh, gợi lên cảm hứng du lịch mang tính tích cực.



Theo VIỆT ANH (NDĐT)