Phú Quốc: Điểm đến mới của thế giới

Giải thưởng World's Best Awards 2022 của tạp chí Travel+Leisure vừa vinh danh Phú Quốc là 1 trong 25 hòn đảo tốt nhất thế giới. Đảo Ngọc đang ngày càng định vị rõ nét chân dung điểm đến mới của toàn cầu.



Phú Quốc đã lọt top 25 hòn đảo tốt nhất thế giới của Travel + Leisure. (Ảnh: Sun Property)



Điểm phải đến mới của thế giới



“Hòn đảo này thật đẹp, nước biển trong xanh, khí hậu trong lành. Tôi đã đi nhiều hòn đảo trên thế giới nhưng hiếm thấy nơi nào tuyệt vời như ở đây.” - đó là những chia sẻ hào hứng của anh Carlos Perez, một du khách Anh đến với Phú Quốc ngay khi thành phố đảo mở cửa trở lại sau đại dịch.



Giống như anh Perez, những độc giả của Travel + Leisure ấn tượng với đảo ngọc bởi thiên nhiên, ẩm thực và sẵn sàng bình chọn nơi đây là một trong 25 hòn đảo tốt nhất thế giới.



Sự công nhận của du khách quốc tế một lần nữa cho thấy sức hút của Phú Quốc trên bản đồ du lịch. Thực tế, sức hút này cũng được chứng minh bằng không ít con số biết nói.



Thiên nhiên tươi đẹp của Phú Quốc gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế.



Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, Phú Quốc đã đón gần 2,4 triệu lượt khách, tăng 50,1% so cùng kỳ năm ngoái, tần suất chuyến bay nội địa đạt đến 100 chuyến/ngày.



Đồng thời, ước tính, năm 2021, địa phương cũng đã thu hút được 340 dự án tương đương khoảng 16-17 tỷ đô la; trong đó, có nhiều tổ hợp du lịch, dịch vụ, giải trí và đặc biệt là BĐS cao cấp quy mô, tạo nên tiền đề tốt để Phú Quốc tăng tốc phát triển.



Nhận định về nội lực của thành phố đảo, PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết: “Loại động lực tạo ra nội lực cho Phú Quốc chính là các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, lực lượng phát triển đi cùng các tập đoàn, họ có vai trò dẫn dắt”.



Do đó, diện mạo và sự thăng hạng đáng ngạc nhiên của đảo ngọc ngày hôm nay không chỉ là sự công nhận đối với Phú Quốc nói chung mà còn là sự ghi nhận với những nỗ lực “làm đẹp” vùng đất này của các đại bàng lớn, trong đó có Sun Group.





Sun Group đã có hơn nửa thập kỷ gắn bó với đảo ngọc. (Ảnh: Sun Property)





Sau hơn nửa thập kỷ, Sun Group đã đem đến cho Phú Quốc hệ sinh thái tầm cỡ, đặc biệt những công trình góp phần đưa Phú Quốc lên bản đồ du lịch siêu sang. Gần 60 dự án đẳng cấp trên đủ mọi lĩnh vực bất động sản cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng hay vui chơi giải trí đã liên tiếp được bổ sung cho thành phố đảo. Và con số này vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai.



“Chúng tôi hy vọng những mảnh ghép được Sun Group kiến tạo sẽ đem đến sức bật mới đưa Phú Quốc tăng tốc trên hành trình trở thành điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí vạn trải nghiệm, triệu cảm hứng hàng đầu khu vực và quốc tế.” - đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.



“Nàng thơ” của người làm đẹp những vùng đất



Sau Đà Nẵng, Phú Quốc là địa phương mà người khai mở Sun Group có thời gian gắn bó lâu nhất - 7 năm, một nửa chặng đường phát triển tại Việt Nam. Trong 7 năm đó, thành phố đảo đã trở thành “nàng thơ”, đem đến cảm hứng bất tận để Sun Property kiến tạo nên những không gian sống thăng hoa.



“Tựa như trời Âu” là dòng trạng thái không ít du khách đã viết để chia sẻ về nam Phú Quốc của hiện tại; đi kèm với đó là những bức ảnh chụp tại Sun Premier Village Primavera - thị trấn được lấy cảm hứng từ vùng đất Amalfi nổi tiếng.





Thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera. (Ảnh: Sun Property)



Có thể nói, đây không phải là cụm từ tả thật diện mạo thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt mà là cách hình dung trực quan về những đổi thay trong diện mạo của đảo Ngọc hiện tại: đẹp, hiện đại, bài bản, mang tầm vóc quốc tế.



Và ở đó, những Sun Signature Gallery - bảo tàng nghệ thuật được chắp bút bởi “phù thủy” kiến trúc Bill Bensley, tháp đồng hồ Central Village, hay biểu tượng vươn cao của đảo ngọc - Sun Grand City Hillside Residences chính là những hạt nhân góp phần vẽ nên diện mạo một thành phố Phú Quốc mang dáng dấp của điểm đến toàn cầu.



Ra khỏi thị trấn Địa Trung Hải, xuôi về phía Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh với lợi thế sinh thái quý giá: quay sang trái là biển, quay sang phải là rừng xanh. Chính lợi thế tự nhiên này đã thôi thúc Sun Property đem đến đây một ngôi làng nhiệt đới giữa 3 tầng thiên nhiên với tên gọi Sun Tropical Village. “Ngôi làng” này cũng đánh dấu sự tiên phong của Sun Property khi đem chuẩn sống wellness living, xu hướng của thế giới về với đảo Ngọc.



Cách Bãi Kem không xa, tại dải đất Mũi Ông Đội duy nhất nằm giữa 2 mặt biển, Sun Property cũng kiến tạo nên Sun Premier Village The Eden Bay. Nơi đây được ví như vườn địa đàng chốn nhân gian với 50 căn biệt thự ẩn sâu dưới những tán rừng già, hòa mình vào thiên nhiên thuần khiết, nơi chỉ có tiếng gió xào xạc và sóng vỗ rì rầm đêm ngày.





“Vườn địa đàng” Sun Premier Village The Eden Bay. (Ảnh: Sun Property)





Nhưng, hành trình sáng tạo của “người nghệ sĩ” tại đảo Ngọc vẫn chưa dừng lại bởi Phú Quốc đẹp và còn đầy ắp những vùng đất chưa được đánh thức. Ví như đảo Hòn Thơm. Đó cũng là lý do, giấc mơ lớn về siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island ra đời.



Tương lai, tựa như những hòn đảo thiên đường nổi tiếng như Monaco, Bora Bora hay Mustique, Hòn Thơm được kỳ vọng sẽ là điểm đến mà các tỷ phú, minh tinh, khách thượng lưu… chọn để nghỉ dưỡng, đầu tư hay thậm chí là sinh sống lâu dài.



Và gần đây nhất, tại khu vực Bãi Dài phía bắc Phú Quốc, một “thung lũng bí ẩn” Sun Secret Valley, nơi một bước là sầm uất náo nhiệt, một bước lại trở về với êm đềm an yên cũng đang dần được nhà phát triển BĐS này hé lộ.



Đáng nói, đảo Ngọc không chỉ là “nàng thơ” của Sun Property mà còn là vùng đất đầu tiên mà cả 3 trụ cột của Sun Group gồm Sun Hospitality Group (thương hiệu du lịch - nghỉ dưỡng), Sun World (thương hiệu vui chơi giải trí) và Sun Property (thương hiệu BĐS cao cấp) cùng chung tay bồi đắp. Bởi vậy, những bất động sản do Sun Property kiến tạo sẽ hưởng lợi từ chính quy mô, tầm vóc của hệ sinh thái khổng lồ. Nhờ đó hình thành tiềm năng sinh lời bền vững, trở thành điểm dừng chân lý tưởng để kinh doanh hay sinh sống lâu dài.





Phú Quốc đã dần mang dáng dấp của một điểm đến toàn cầu. (Ảnh: Sun Property)





Có những sự đổi thay, chúng ta không thể nhìn ra ngay trong ngắn hạn. Trồng một cái cây; làm một con đường khang trang, xây những ngôi nhà hay hoàn thiện cả một quần thể nhiều tỷ đô. Và thực tế, Sun Property hay Sun Group cũng đã phải mất hơn nửa thập kỷ để tạo ra những dấu ấn như hiện tại trên đảo ngọc.



Phú Quốc đã đi rất xa từ cái thời chỉ đi tàu ra đảo, câu mực hay đạp xe dọc những con đường đất đỏ hoang sơ. Đó là nhờ sự hiện diện của các nền tảng hạ tầng vững chắc, những hệ sinh thái kiểu mẫu, nâng giá trị kinh tế cho cả khu vực được kiến tạo bởi những đại bàng lớn như Sun Group. Và với những nguồn lực này, hoàn toàn có thể kỳ vọng, rất nhanh Phú Quốc sẽ trở thành điểm-phải-đến-mới-của-thế-giới.

Theo NDĐT