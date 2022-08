Nhộn nhịp thị trường du lịch kỳ nghỉ lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài bốn ngày (từ ngày 1 đến 4/9), là kỳ nghỉ dài cuối cùng trong năm, lại đúng thời điểm trước thềm năm học mới. Ðây là thời gian thuận lợi để nhiều người tranh thủ đi du lịch cùng gia đình, bạn bè.

Nhiều du khách lựa chọn khám phá vẻ đẹp Tây Bắc trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Huệ Vũ

Ghi nhận từ nhiều doanh nghiệp lữ hành cho thấy, ngay khi có lịch nghỉ Quốc khánh chính thức, thị trường du lịch trong nước đã "nóng" lên. Mặc dù nhu cầu không tăng cao như nghỉ lễ 30/4, 1/5 hay bùng nổ như thời điểm du lịch hè, nhưng dịp nghỉ lễ 2/9 vẫn được coi là cơ hội "vàng" để ngành du lịch tiếp tục hút khách, tăng tốc phục hồi. Theo thông tin từ Vietnam Airlines, lựa chọn của du khách vẫn tập trung nhiều nhất ở các chặng bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến những điểm đến du lịch thu hút đông khách như Ðà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Ðà Lạt… Ðể đáp ứng nhu cầu di chuyển của du khách từ ngày 1 đến 4/9, Vietnam Airlines cung ứng hơn 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do hãng khai thác, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Bamboo Airways cho hay sẽ chủ động tăng tải, tăng cường bay đêm trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh. Ðại diện Saigontourist cho biết, sau thành công đón hơn 350.000 lượt khách trong mùa du lịch hè vừa qua, hãng lữ hành này đang nhanh chóng kiện toàn nguồn nhân lực để dự kiến phục vụ hơn 30.000 lượt khách trên toàn quốc dịp 2/9. Với hàng trăm tua được thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng du khách khác nhau, Viettravel đặt mục tiêu sẽ phục vụ khoảng 90.000 lượt khách mùa thu đông năm nay, trong đó có khoảng 10.000 lượt khách du lịch dịp lễ 2/9. Các chuyên gia dự đoán, lượng khách du lịch dịp lễ năm nay sẽ tăng khoảng 70%-80% so với cùng kỳ năm 2021. Ðến thời điểm này, nhiều hãng lữ hành uy tín đã gần như hoàn thành kế hoạch đón khách dịp 2/9.

Theo nhiều đơn vị lữ hành, khách có xu hướng lựa chọn các tua ngắn ngày với lịch trình kéo dài từ 2 đến 4 ngày nằm trọn vẹn trong kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh du lịch biển, nhiều du khách có xu hướng lựa chọn khám phá thiên nhiên, văn hóa ở những tỉnh vùng cao. Bà Vũ Thị Bích Huệ, Trưởng phòng Truyền thông-Marketing Công ty Flamingo Redtours cho biết: Tại Flamingo Redtours, chùm sản phẩm Ðông Tây Bắc mùa lúa chín, mùa săn mây hút khách hơn cả trong số các tua trong nước bởi không chỉ hấp dẫn vì độ dài tua hợp lý, chi phí hợp túi tiền mà còn giúp mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng. Du khách được sống trong cảm xúc tự hào khi được hát Quốc ca ngay trên mảnh đất thiêng - Cột cờ Lũng Pô, cột mốc 92; được chạm tay vào dòng nước mát nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt; được chinh phục Ô Quy Hồ - một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Tây Bắc; dạo chơi chợ phiên Bắc Hà, Y Tý; được săn mây, thưởng lãm bức tranh lúa chín tại Y Tý, Mường Hum, Sa Pa, Hoàng Su Phì, Xín Mần… Ðặc biệt, với hành trình khám phá vùng cao, du khách có thể đi tua trọn gói hoặc lựa chọn hình thức du lịch caravan, sử dụng xe tự lái để chinh phục những cung đường tuyệt đẹp.

Ðể thu hút và gia tăng trải nghiệm cho du khách dịp này, bên cạnh làm mới những sản phẩm đặc trưng, nhiều doanh nghiệp, địa phương, điểm đến còn nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch mới. Vừa qua, Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Lữ hành Fiditour-Vietluxtour đã ra mắt hai sản phẩm du lịch mới là tua "Ký ức Biệt động Sài Gòn" và tua "Quận 1-Sống động Sài Gòn", đưa du khách tìm về những dấu ấn lịch sử văn hóa gắn liền Sài Gòn xưa và Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Từ ngày 2/9 đến 4/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, An Giang lên kế hoạch tổ chức lễ hội khinh khí cầu, giúp người dân khám phá những vẻ đẹp mới của phố núi. Dịp này, Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội hút khách bằng Lễ hội Bobo, đồng thời ra mắt khu vui chơi thực tế ảo lớn nhất miền bắc - Baoson VR Game Park… Bên cạnh việc cung cấp những tua, tuyến du lịch, nắm bắt sự lên ngôi của xu hướng du lịch tự túc, nhiều đơn vị còn tung ra những combo du lịch hấp dẫn với mức giá "mềm" hơn nhiều so với thời điểm hè để giúp du khách vừa tiết kiệm chi phí, thời gian, vừa có lịch trình di chuyển hợp lý. Các combo thường bao gồm vé máy bay/ô-tô, phòng lưu trú và các dịch vụ đi kèm như đưa đón sân bay, bữa sáng, vé vào khu vui chơi… Tuy nhiên, đối với hình thức này, người tiêu dùng cần tỉnh táo, nghiên cứu kỹ và lựa chọn mua từ những công ty, đại lý uy tín để được bảo đảm về chất lượng dịch vụ.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 cũng ghi nhận sự nhộn nhịp trở lại của các tua du lịch quốc tế đưa khách đi các nước với mức tăng 30% đến 40% so với ngày thường. Các tua Ðông Nam Á, châu Á, đưa khách đến với Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào, Hàn Quốc… vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách bởi có đường bay gần, mức giá ổn định, thủ tục nhập cảnh đơn giản. Sự sôi động của thị trường du lịch trong nước và quốc tế dịp lễ Quốc khánh tiếp tục là những tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi nhanh chóng, bứt tốc của du lịch Việt Nam sau thời gian dài tê liệt vì dịch bệnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch đã có khuyến cáo, rút kinh nghiệm từ mùa cao điểm du lịch hè, các địa phương, điểm đến dịp này cần tăng cường nâng cấp dịch vụ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở lưu trú, tránh tình trạng xuống cấp, quá tải; đồng thời cần bổ sung và nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực sau thời gian bị phân tán mạnh để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm du lịch chất lượng cao của du khách